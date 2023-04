Milícia no Nordeste: como pistoleiro e PM de Pernambuco se uniram para assassinar jovem no Ceará

A morte de um jovem no Crato, Interior do Ceará, está relacionada a um esquema de milícia e pistolagem alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com detalhes do caso que teria sido motivado por vingança, um "acerto de contas".

José Natanael de Lima foi assassinado a tiros, em casa, no dia 22 de janeiro de 2021. A investigação apontou que Ewerton Pablo de Souza, pistoleiro da milícia, junto a Lucas Neryvan Gonçalves de Moura Novais, foram os executores do crime, a mando do policial militar de Pernambuco, Luciano José Novaes Bezerra.

Além do trio, também são investigados pela Polícia Federal: o vereador da Câmara Municipal de Parnamirim (PE), Aurélio França; os policiais do Ceará, José Horlandio Dantas Moreira e Fellipe Henrique da Silva Santos; e mais 13 pessoas.

A MOTIVAÇÃO DO CRIME

José Natanael teria sido morto porque o grupo descobriu o suposto envolvimento dele na morte do PM, Francisco Novais. A investigação contou com interceptações telemáticas autorizadas pela Justiça, que se tornaram provas cruciais para deflagrar a operação nessa quarta-feira (12).

De acordo com o conteúdo extraído na interceptação, José Natanael foi capturado e levado até uma delegacia de polícia civil do Estado do Ceará, no dia 20 de janeiro, "sendo sua foto amplamente divulgada nas mídias do sargento Luciano Novaes (policial militar do Pernambuco) e um dos investigados como integrante da associação miliciana de Serra Talhada".

"Imagens de Natanael de Lima recebidas por Luciano Novaes (sargento PMPE) no dia 21/01, um dia anterior à execução de Natanael. As fotos de Natanael foram feitas diretamente dentro da delegacia".

A reportagem teve acesso às imagens nas quais constam setas que os criminosos se apegaram indicando a suposta semelhança do sapato utilizado por Natanael com o sapato utilizado pelo segundo executor do cabo Francisco Novais: "pode-se se inferir que as milícias classificaram Natanael como o segundo pistoleiro que desferiu tiros contra cabo Francisco Novais, morto em 7 de dezembro de 2021".

Legenda: Imagens do flagrante da morte do cabo. A seta aponta para a semelhança do calçado do suspeito Foto: Reprodução

Legenda: Foto tirada dentro da delegacia Foto: Reprodução

"Após Luciano Novaes ter recebido fotos por imagens de José Natanael de Lima e sua qualificação ele compartilha as referidas imagens, inclusive recortando o endereço e repassando. Acredita-se que foram os executores materiais de José Natanael que receberam essas imagens de Luciano, sendo o principal suspeito Ewerton Pablo de Souza, perigoso pistoleiro com mandado de prisão em aberto por homicídio e apontado no relatório de fontes humanas como o executor de José Natanael, juntamente com Lucas Neryvan", disse a Polícia.

Legenda: Foto do corpo de Natanael, que chegou ao celular de um dos suspeitos Foto: Reprodução

Para os investigadores, ficou evidente a participação do sargento Luciano Novaes na milícia, "posto que fica indicado pelos dados se utilizar da sua condição de policial para a obtenção (inclusive com órgãos de segurança parceiros) de dados de vítimas, as repassando aos executores materiais".

Luciano Novaes foi indicado como integrante da associação miliciana de Serra Talhada conforme relatório, mesmo núcleo que Ewerton Pablo se encontra inserido, sendo Ewerton, juntamente com Lucas Neryvan, apontados como os pistoleiros que mataram Natanael de Lima.

Além deste caso, Ewerton Pablo de Souza é um nome conhecido das autoridades no Ceará. Em 2016 ele foi preso na região do Cariri, sob suspeita de assassinar um policial civil e um agente penitenciário.

Éwerton é pernambucano e também suspeito de matar o próprio primo. "Segundo a Polícia de Pernambuco, ele é um dos homens mais procurados daquele Estado e teria envolvimento em, pelo menos, uns 30 homicídios", disse um oficial da PMCE, ainda em 2016.

ATUAÇÃO

Dias antes da operação da PF foram decretadas prisões para:

Ewerton Pablo de Souza

Aurélio França Vieira

Jocéllio Alves Vasconcelos

Luciano José Novaes Bezerra

Ailton Bartolomeu do Nascimento

Fellipe Henrique da Silva Henrique

Josias Manoel da Silva Júnior

Daniel José de Sá

Ranilson Rosendo da Silva

Hidelbrando Vidal Júnior

Lucas Neryvan Gonçalves de Moura Novais

Fernando Luiz Vidal

Carlos Antonio Fernandes da Silva

Erivonaldo Antonio da Silva Magalhães

Claudemício Cícero da Silva Júnior

Paulo de Souza Demétrio

Janio Antonio da Silva

Carlos Daniel Alves Bezerra

Romualdo Borgenes Noronha Neto da Silva

De acordo com a Vara Criminal da Comarca de Salgueiro, "os representados são apontados como supostos integrantes de associação miliciana para cometimento de homicídios e outros crimes violentos, em atividade típica de grupo de extermínio na região do sertão nordestino, tendo como epicentro a cidade de Salgueiro/PE, abrangendo outras cidades do estado de Pernambuco (inclusive em outras unidades federativas, como Ceará), tendo sido detectado que um grupo composto por policiais e pistoleiros vem compondo milícias privadas conectadas, nas quais alguns integrantes praticam diretamente (autores materiais) diversos homicídios dolosos, seja em razão de promessa de pagamento ou pelo estabelecimento de poder político e temor perante a população, garantindo a impunidade e violando gravemente os Direitos Humanos".

A Justiça ainda ordenou o compartilhamento de todo o banco de material biológico e datiloscópico colhido nos locais de crimes, estojos e munições deflagradas apreendidas e ofícios à Delegacia Geral de Polícia Civil dos Estados de Pernambuco, Ceará, Piauí e Paraíba e perícia dos estados de Pernambuco e Ceará.

