Suspeito de matar jovem ao lado de shopping em Fortaleza é preso

Um homem de 34 foi preso suspeito de cometer um homicídio ao lado do Shopping Via Sul, em Fortaleza. Ele foi preso nesse sábado (1º), no bairro Sapiranga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito possui passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e dano. Ele foi encaminhado para uma delegacia onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso.

Veja também Segurança Dois homens são mortos a tiros no bairro Lagoa Redonda; uma pessoa ficou ferida Segurança Suspeito é morto e três adolescentes são apreendidos após assaltos no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

A vítima, de 29 anos, foi morta na faixa de pedestres da Rua Ministro Abner de Vasconcelos.

Após os tiros, comerciantes do shopping fecharam as portas por alguns minutos. Clientes e funcionários chegaram a pensar que se tratava de um assalto.

O shopping enviou nota informando que o caso ocorreu fora do estabelecimento e as atividades foram normalizadas instantes depois do crime.