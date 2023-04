Preso suspeito de stalkear ex-namorada em Guaiúba; homem usou 38 telefones para perseguir a vítima

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante em Guaiúba, no Interior do Ceará, na última terça-feira (11), suspeito de cometer o crime de stalking contra a ex-namorada pelas redes sociais.

Segundo a investigação, ele passou a perseguir a ex-namorada, de 25 anos, após o término do relacionamento, fazendo violência psicológica por não aceitar o rompimento da relação. Ainda conforme a Polícia Civil, ele teria utilizado 38 números diferentes para entrar em contato com a vítima.

O suspeito foi detido após registro de Boletim de Ocorrência (BO) por parte da vítima. Ele foi localizado em diligências de policiais civis no bairro Pinheiro.

Após ser preso em flagrante, o homem foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Guaiúba, onde foi autuado pelo crime de stalking. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça.

Crime de stalking

Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), o crime de perseguição, ou stalking, pode ter inúmeros desdobramentos, principalmente em situações em que o suspeito projeta controle sobre a vida da vítima, refletindo em mecanismos de controle psicológico ou concreto da relação.

A conduta é mais comum por meio do “cyberstalking”, quando a perseguição ocorre pela Internet, com a criação de perfis “fakes” nas redes sociais ou aplicativos de mensagens, com a insistência em convites, fazer-se presente na vida da vítima sempre de forma inconveniente ou até agressões psicológicas.

O crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou seja, é necessário que haja provocação da pessoa ofendida para ser iniciada a investigação policial. Caso o suspeito utilize um perfil falso para perseguir a vítima e praticar o delito, o prazo da ação correrá a partir da descoberta da identidade por trás do perfil “fake”.