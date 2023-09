Guerra de facções e efetivo de PMs reduzido: o que está por trás das mortes múltiplas em Caucaia

Em menos de 10 dias, duas sequências de mortes múltiplas foram registradas no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Pelo menos sete pessoas mortas em episódios distintos, mas que, em comum, têm por trás a guerra entre facções rivais que intensificaram na última semana a disputa por território para o tráfico de drogas na localidade.

A reportagem apurou junto a uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social que um grupo armado local se aliou à facção paulista para recomeçarem uma "guerra na Caucaia". "A Massa se fortaleceu com isso e tomou quase todos os pontos de droga da GDE na Caucaia, deixou de atuar só na periferia. Mas o CV tá resistindo no Potira e no Tabapuá", disse a fonte apontando para o que provavelmente motivou as duas matanças mais recentes.

Outra informação obtida pela reportagem é que o efetivo de policiamento ostensivo sofreu uma baixa na cidade. Anteriormente, eram três composições de Força Tática, por turno, em Caucaia, mas agora, só há uma, conforme a fonte, de identidade preservada.

DINÂMICA DAS FACÇÕES

Para o sociólogo e estudioso do Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Luiz Fábio Paiva, "a situação, desde o início das facções, nunca esteve sob controle dos órgãos de Segurança Pública e Justiça criminal do Ceará. O Governo do Ceará tem encontrado dificuldades e é um fenômeno extremamente difícil e complexo", se referindo à dinâmica entre os grupos armados.

Luiz Fábio Paiva Sociólogo "Mais uma vez a gente se encontra em uma situação em que o conflito entre facções gera um grande número de homicídios. Temos insistido desde o início do fenômeno das facções que é um fenômeno dinâmico, com suas próprias regras, com momentos de conflitos internos. Isso tem sido, de certa maneira, o motor de situações geradoras de homicídios"

A PMCE diz que "vem destinando constante incremento de efetivo policial militar para reforçar a área do 12º Batalhão Policial Militar (12ºBPM), responsável pelo policiamento no município de Caucaia" e que o trabalho do policiamento na região é "realizado em parceria com os demais órgãos da segurança pública, a fim de garantir a segurança no município de Caucaia e em todas as regiões do Estado".

Polícia Militar do Ceará "Acrescentamos ainda que tropas do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Força Tática e de outras unidades especializadas da Corporação vem sendo empregadas na região a fim de intensificar ainda mais a segurança local"

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que atua de forma integrada, para coibir os índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) ocorridos na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) e destaca ações repressivas na cidade, que resultaram em 234 armas de fogo apreendidas em 2023.

"Durante os 17 primeiros dias de setembro de 2023, foram realizadas 81 capturas relacionadas a crimes como homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, entre outros, na região. Um dos capturados foi um homem identificado como Daniel Diógenes do Santos (25). Ele foi preso pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesse domingo (17), no bairro Itambé, por força de mandado de prisão. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso que atua na cidade de Caucaia", conforme a SSPDS.

PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADAS

Já neste mês de setembro, três advogadas foram alvos da 5ª fase da Operação Profilaxia, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Duas delas foram presas preventivamente e uma terceira foi conduzida coercitivamente para ser monitorada por tornozeleira eletrônica.

Conforme o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Alisson Gomes, o objetivo principal da operação foi "atacar três organizações criminosas que atuam de forma violenta no Município de Caucaia e utilizam o tráfico de drogas como motor financeiro. Tirar esses integrantes de circulação, apreender os bens por eles utilizados ou adquiridos com provento do crime, fazendo um desmantelamento dessas organizações criminosas".

O delegado adjunto da Draco, Huggo Leonardo, detalhou que os alvos da Operação integram três facções criminosas (duas de origem cearense e a outra, carioca). "Praticamente todas as mortes ocorridas em Caucaia são relacionadas à disputa entre essas facções pelo controle do tráfico de drogas do Município", afirmou.

Legenda: Quatro pessoas morreram em uma chacina nessa segunda-feira (18) Foto: Kilvia Muniz/SVM

A reportagem apurou que uma das advogadas mantinha contato com Francisco Cilas de Moura Araújo, o "Mago", que chegou a ser considerado um dos homens mais procurados do Ceará.

O homem foi preso em julho de 2020 em um apartamento na cidade de Teresina, no Piauí. O homem foi condenado na Justiça pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso. A Polícia Civil do Ceará afirma que ele é suspeito de comandar homicídios na cidade de Caucaia.

MORTES EM RAVE

No último dia 10 de setembro, pelo menos três pessoas morreram em uma festa rave no município da RMF. Dois homens e uma mulher, que não tiveram as identidades informadas, morreram ainda no local do crime. Outros dois feridos foram socorridos.

Há informação que somente um homem era alvo dos homicidas, porque a vítima, supostamente, vinha atuando como atirador de uma facção rival àquela que protagonizou o ataque.

"Hora ou outra temos intensificação e as consequências desse conflito das facções reverberando em diferentes segmentos sociais, afetando sobretudo a população mais pobre que reside na periferia de Fortaleza e Zona Metropolitana. Cada vez mais investindo recursos públicos em soluções que não se mostram eficientes. Ceará teve um grande investimento em policiamento nos últimos anos, tem período de diminuição do número de homicídios, mas quando há conflito no interior das próprias facções isso não é eficiente. Ficamos muito mais na dependência de qual é a dinâmica desse conflito, do que de qualquer outra coisa. Isso é muito ruim, porque impede que a gente encontre soluções de médio ou longo prazo que de fato garanta à sociedade políticas de garantias de direito", destaca o sociólogo.

CHACINA

Nessa segunda-feira (18) quatro homens foram assassinados em um sítio, na Caucaia. Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, dois homens encapuzados pularam o muro do local em que ocorria uma festa, gritaram que eram policiais e efetuaram os disparos.

A SSPDS informou, em nota, que as quatro vítimas já foram identificadas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações de presos suspeitos pela chacina.