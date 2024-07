Briga de torcidas femininas rivais deixa feridas no Passaré

Um tumulto entre torcidas femininas dos times Ceará e Fortaleza foi registrado na noite dessa terça-feira (2), no Passaré, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, os grupos rivais combinaram o encontro para discutir. O bate-boca, porém, logo evoluiu para uma briga generalizada.

Três mulheres deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter devido à confusão. Todas, segundo a PM, confirmaram participação na briga. Além disso, elas confirmaram que combinaram o encontro entre as torcidas organizadas rivais.

Por causa da gravidade dos ferimentos, uma delas teve de ser transferida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas as outras duas receberam alta.

Denúncia

Em nota, a PM informou que a ocorrência foi atendida por equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que tinha a informação de duas pessoas que haviam dado entrada na UPA do José Walter, possivelmente, devido ao tumulto.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver várias mulheres desferindo socos e chutes umas nas outras, enquanto homens ao redor observam, filmam ou incitam ainda mais a confusão.