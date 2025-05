Sargento da PMCE, médico e garimpeiro: quem é o 'Dr. Cícero Jânio', preso por morte e ocultar corpo

De policial militar a médico cirurgião, Cícero Jânio Pereira de Sá foi preso em Pernambuco. Acusado de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e investigado pelo crime de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, o 3º sargento estava de Licença para Tratamento de Saúde própria (LTS) na Polícia Militar do Ceará (PMCE), enquanto postava fotos nas redes sociais mostrando seu dia a dia no centro cirúrgico.

Em nome do agente existem pelo menos dois conselhos de disciplina instaurados nos últimos dois anos pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). Em 2023, chegou a ser preso em flagrante por violência doméstica contra a mulher. Agora, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, é suspeito do homicídio qualificado e ocultação do cadáver, sendo a vítima um ex-funcionário do PM.

A 'vida profissional' do sargento ainda o inclui enquanto sócio em duas empresas, uma de serviços médicos e a outra uma clínica de pronto-atendimento, sendo que ele também atua como garimpeiro. Na rede social Instagram, Cícero diz se diz também geriatra e professor.

A reportagem entrou em contato com a defesa do sargento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Foto: Reprodução/Instagram

CORPO CARBONIZADO NO CEARÁ

Membros do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) detalharam em coletiva de imprensa os crimes que levaram à prisão de Cícero Jânio nos últimos dias. Conforme relatado pela Polícia, enquanto dono de garimpo no sertão de Pernambuco, ele tinha o costume de ameaçar os funcionários e chegou a matar um deles.

Veja também Segurança Operador de drones que levava celulares, armas e drogas para presídios no Ceará é preso; veja vídeo Segurança Medicamentos para emagrecer avaliados em R$ 15 mil são recuperados após furto em Fortaleza Segurança MPCE apura esquema de sonegação fiscal em joalheria de Fortaleza

Segundo o delegado do GOE, Tenório Neto, a vítima Reginaldo Gomes Barbosa trabalhava dirigindo um caminhão para o garimpo e procurou a Justiça do Trabalho depois de ser demitido. As investigações apontaram que ele buscou os direitos trabalhistas e passou a ser ameaçado pelo patrão.

Reginaldo decidiu seguir com o processo e, no dia 24 de julho de 2024, logo após uma audiência sobre a ação em que pleiteava receber os direitos trabalhistas, foi sequestrado quando saía do fórum.

A esposa da vítima passou a procurar por ele e comunicou para as autoridades que Reginaldo não tinha voltado para casa. O fórum acionou a Polícia Federal, que entrou em contato com o GOE. Poucos dias depois, o corpo do motorista foi encontrado parcialmente carbonizado na cidade de Jardim, Interior do Ceará.

"Fizemos pesquisas de corpos que poderiam estar naquele raio (distância) e, através da inteligência e de técnicas de investigação, a gente conseguiu localizar um corpo carbonizado. Imediatamente entramos em contato com a Polícia Civil do Ceará, mais precisamente com o delegado do município de Jardim, que reforçou que realmente acharam um corpo, carbonizado. Foi feito um exame de DNA com, a ossada e com a filha do Reginaldo, que confirmou a identidade" Delegado Tenório

A Polícia disse ainda que Cícero seguiu o ex-empregado após a audiência e o obrigou a entrar em um carro. Investigadores concluíram que Cícero foi o único responsável pelo crime.

"Ele dizia que nenhum funcionário dele poderia colocá-lo na justiça, esses são os rumores, porque se o fizessem ele simplesmente resolveria da forma que ele achasse que deveria resolver. E assim foi", disse o delegado, em entrevista coletiva.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA

Cícero Jânio foi preso em flagrante, em Alagoas, no fim de 2023 por violência doméstica contra a mulher. Após a concessão de liberdade provisória, foram impostas medidas cautelares, incluindo a suspensão do seu porte de arma.

Legenda: O PM publicava fotos junto aos colegas de farda Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quando intimado a devolver a arma, o investigado apresentou um boletim de ocorrência alegando que sua pistola havia sido roubada. No entanto, foi descoberto que o sargento, médico e garimpeiro é proprietário de um revólver, o que fez com que ele descumprisse a determinação judicial.

O nome do médico também já é conhecido na CGD.

Em 2023, a Controladoria publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) que instaurou conselho de disciplina para apurar a conduta do sargento sobre suposto acúmulo de cargo público, por ele também supostamente atuar em hospitais públicos.

Em 2024, outro conselho de disciplina foi instaurado. Nesse, a CGD acrescentou que o sargento "encontra-se na situação de Agregado por estar há mais de 01 ano de LTS, respondendo a Conselho de Disciplina nesta Controladoria por suposto acúmulo de cargo público com o cargo de Médico Residente no Ministério da Saúde".

Consta ainda no documento que o agente "supostamente tentou se utilizar da condição de policial militar para prender um 'youtuber' que denunciava seu atraso no plantão médico, em 24/05/2023", sendo o conselho instaurado "com o fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas, bem como, a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar a qual pertence".

A reportagem questionou a CGD sobre a atual situação do sargento na seara administrativa. Por nota, a Controladoria disse que "o processo disciplinar encontra-se em andamento, seguindo os trâmites legais".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias