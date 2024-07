Motociclista de 54 anos morre atingido por caminhão na BR-116, em Fortaleza

Um motociclista de 54 anos morreu após ser prensado entre dois caminhões, na altura do quilômetro 14 da BR-116, em Fortaleza, no começo da manhã desta quarta-feira (3).

Segundo informações preliminares, a vítima trafegava pela faixa da direita, no sentido Itaitinga - Fortaleza, quando uma carreta que estava no mesmo sentido colidiu com a motocicleta. No impacto, o condutor foi arremessado e se chocou violentamente contra outro caminhão, que estava estacionado na via.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da carreta não parou após a colisão e deixou o local sem prestar socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do acidente.

O condutor do caminhão que estava estacionado prestou esclarecimentos aos órgãos policiais e disse que havia parado no local para pedir informações sobre um estabelecimento que funcionava nas proximidades. Segundo ele, ao retornar para o veículo, presenciou a colisão.

Câmeras de segurança

Segundo a perita Sônia Silva, da Coordenadoria de Medicina Legal da Pefoce, os trabalhos periciais vão continuar para se identificar as circunstâncias do acidente, e imagens de câmeras de segurança do local devem ser requisitadas, inclusive para identificar o outro veículo envolvido.