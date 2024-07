Dois adolescentes e uma criança seguem internados no IJF após tentativa de chacina em Fortaleza

Lesionados com disparos de arma de fogo durante tentativa de chacina no bairro Barroso, em Fortaleza, um menino de 8 anos e dois adolescentes seguem internados no Instituto Doutor José Frota (IJF).

A criança segue hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e os demais se recuperam na enfermaria após cirurgias. Mais duas crianças tiveram alta nesta terça-feira (2).

Durante a ação criminosa no dia 21 de junho, 9 crianças e adolescentes foram baleados - uma morreu ainda na Areninha Campo Barroso.

Segundo José Sarto, prefeito de Fortaleza, uma menina de 11 anos e um menino de 10 anos tiveram alta do hospital.

"Informo que mais duas crianças receberam alta hoje após serem acolhidas na emergência do hospital. Um menino de 10 anos e uma menina de 11 voltaram para casa nesta tarde, após procedimentos e acompanhamento das nossas equipes multiprofissionais", disse.

Tentativa de chacina no bairro Barroso, em Fortaleza

As vítimas assassinadas na tentativa de chacina são Daniel Levi, de 10 anos, e a dona de casa Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos, baleada quando tentava proteger as crianças.

Outras oito crianças e adolescentes ficaram feridas. Uma delas foi atingida na cabeça e passou por cirurgia de emergência.

Um parente de Daniel contou que presenciou uma "cena de terror": "Foi muito repentino, rápido. Eles atiraram sem ter alvo, foram mais de 50 tiros. Peguei meu filho e corri. Quando cheguei lá e vi, parecia cena de terror. Vi o Danielzinho no chão. Era muito sangue. Ele já não respondia mais, já não estava mais respirando".

As investigações da Polícia Civil do Ceará apontam que o crime foi motivado por uma guerra entre facções. Pelo menos cinco pessoas estariam envolvidas. Um adolescente e quatro adultos foram capturados.

Os suspeitos pelo crime identificados até este momento são: Carla Germano Sales, conhecida como 'Bibi Perigosa' ou 'Peppa Pig'; Clenilson Ferreira de Brito, o 'Del'; Cesario Mariano da Silva Junior; Narcelio da Silva Pereira, o 'Cego'; e Victor Henrique Pereira Carneiro, o 'Viti'.

Todos eles são apontados como ex-integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, rasgaram a camisa, ou seja, saíram do CV, e passaram a integrar a 'Massa Carcerária' ou 'Tudo Neutro' (TDN).