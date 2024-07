Amigos são sequestrados a caminho de comemoração de aniversário em praia do Ceará

Três amigos foram sequestrados a caminho da comemoração do aniversário de um deles em uma praia de Cascavel, na Grande Fortaleza, nessa segunda-feira (1º). Eles foram resgatados por policiais militares ainda no mesmo dia e encaminhados ao hospital.

De acordo com apuração da TV Verdes Mares, eles foram raptados por um grupo criminoso de 12 pessoas. As vítimas foram um jovem de 18 anos, que era o aniversariante, e duas adolescentes de 16 anos.

Os familiares sentiram falta deles durante o dia, pois os jovens pararam de responder no celular e nas redes sociais. O trio é morador da Praia do Balbino, e foi achado na Praia de Caponga.

Segundo as testemunhas, eles foram achados em uma área de mata fechada. Há a suspeita de que eles estavam sequestrados por integrantes de uma facção criminosa que atua na região.

Foragidos

Por nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o grupo fugiu com a chegada da corporação, e até a tarde desta terça-feira (2) seguiam foragidos.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que equipe da 2ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/ 15º BPM), por volta de 17h40 dessa segunda-feira (1), na Praia da Caponga no município de Cascavel, localizou um homem de 18 anos (completos nesse mesmo dia) e duas adolescentes de 16 anos, que estavam sob o domínio de um grupo suspeito que fugiu com a chegada das equipes policiais", disse a PMCE.