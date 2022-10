Internado, Erasmo Carlos posta foto após boatos de morte: 'estou muito vivo'

Após boatos de sua morte circularem nesse domingo (30), o cantor Erasmo Carlos publicou uma foto nesta segunda-feira (31) e avisou: "Estou muito vivo". O artista de 81 anos está internado desde o dia 17 de outubro com um quadro de síndrome edemigênica, por conta do acúmulo de edemas generalizados.

Na foto, o "Tremendão" aparece na janela do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. "[...] se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Esse ano eu não morro. Parafraseando Belchior", escreveu o compositor na legenda.

Erasmo também publicou um trecho da música "À Janela", de Roberto Carlos: “Da janela o horizonte a liberdade de uma estrada eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos pra longe de onde estou".

Previsão de alta de Erasmo Carlos

Em nota, a família de Erasmo Carlos informou nesta segunda que ele vem "apresentando significativa melhora clínica" e confirma a previsão de alta para os próximos dias.

Ainda conforme o comunicado, o cantor e compositor está "acordado e lúcido". "Solicitamos que qualquer informação seja checada antes junto à assessoria de imprensa de Erasmo", frisa o texto.

O que é síndrome edemigênica?

A síndrome edemigênica, que fez Erasmo Carlos ser internado, é uma condição causada pelo aumento do volume de líquido fora dos vasos sanguíneos. Isso faz com que surjam no corpo edemas, devido à retenção de líquidos.

Conforme o portal Terra, as causas da síndrome podem ser diversas, como cardíacas, renais, hepáticas, hormonais e vasculares.