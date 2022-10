Após convulsão, Luisa Mell é internada e lamenta não poder votar

A ativista da defesa dos animais, Luisa Mell foi internada neste domingo (30) e lamentou não poder votar no segundo turno das eleições. Ela disse que sofreu uma convulsão, mesmo problema de saúde que teve em maio deste ano.

No hospital, Luisa se pronunciou via stories do Instagram. "Eu to internada de novo, tive outra convulsão. Vou nem poder votar hoje, mas votem com consciência", disse. Ela tem compartilhado publicações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e declarou voto em Lula (PT).

"Se Deus quiser vou ficar bem. Tem um monte de gente me pedindo ajuda, mas eu não consigo, gente. Me desculpa", finalizou a ativista.

Em maio, Luisa também foi internada após ter uma convulsão e afirmou que estava com um quadro elevado de estresse. No episódio, ela comentou sobre o difícil trabalho de resgate de animais e também sobre as constantes críticas e acusações que recebe.