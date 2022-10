Eleições 2022: acompanhe em tempo real a apuração e o resultado do segundo turno

As urnas eleitorais foram fechadas às 17h deste domingo (30), encerrando oficialmente a votação do segundo turno das eleições. A apuração começa imediatamente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 1,16% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro (PL) tem 56,68% dos votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43,32%.

Em 12 estados, há também disputa para governador. No Ceará, Elmano de Freitas (PT) foi eleito no primeiro turno, realizado em 2 de outubro.

O Diário do Nordeste realiza cobertura em tempo real com as principais informações sobre o pleito.

Acompanhe em tempo real

INÍCIO DA APURAÇÃO

A apuração das urnas começou mesmo que algumas sessões ainda não tenham finalizado a votação. Mesmo após as 17h, todos os eleitores que estavam esperando antes desse horário podem votar.

Todas as cidades seguem o horário de Brasília, independentemente do fuso-horário.

O TSE divulga os resultados das eleições no site oficial e no aplicativo produzido para dispositivos móveis.

NÃO CONSEGUIU VOTAR?

Se o eleitor não votou neste domingo, é necessário justificar a ausência em até 60 dias. Quem não comparecer nem justificar a ausência, deve pagar uma multa para regularizar a situação eleitoral. A penalidade é de cerca de R$ 3,51 por turno perdido e não justificado.

Pessoas com situação irregular sofrem uma série de impedimentos, como a proibição de obter passaporte ou carteira de identidade, participar de concursos públicos e obter empréstimos.

Se o eleitor não justificar ou pagar a multa por três turnos seguidores, tem o título de eleitor cancelado.