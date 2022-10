Veja a repercussão das eleições no exterior após vitória de Lula

Líderes mundiais começam a reagir à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no 2º turno das eleições deste domingo (30). Joe Biden, Emmanuel Macron e presidentes de países da América Latina parabenizaram o petista.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi o primeiro latino-americano a se pronunciar nas redes sociais. “Viva Lula”, escreveu Petro, primeiro presidente de esquerda da História do país, em sua conta na rede social Twitter.

Heiko Thoms, o embaixador da Alemanha, publicou uma foto em sua conta no Twitter na qual se vê uma projeção da urna eletrônica e a frase “Eu Confio”.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória da eleição presidencial, através das redes sociais.



"Parabéns, Lula, pela vitória nesta eleição na que o Brasil decidiu torcer pelo progresso e a esperança", escreveu. Sánchez disse que os dois irão trabalhar juntos pela justiça social, a igualdade e contra as mudanças climáticas. "Seu sucesso vai ser do povo brasileiro. #BrasilDaEsperança".

Presidentes latino-americanos, entre eles o mexicano Andrés Manuel López Obrador, o chileno Gabriel Boric e o argentino Alberto Fernández estão organizando telefonemas para parabenizar Lula. Já o chefe de Estado argentino, segundo confirmaram fontes de seu governo, tem a intenção de viajar até São Paulo nesta segunda-feira (31).

Enquanto isso, pelas redes sociais, ele disse que a vitória de Lula abre um novo tempo para a história da América Latina. "Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", disse.

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden parabenizou Lula por vitória em eleições 'livres e justas'.

O presidente francês Emmanuel Macron publicou em seu Twitter parabenizando o petista pela vitória na eleição, além de destacar a união de forças. "Parabéns, caro @Lulaoficial por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", disse.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, escreveu no Twitter já ter dado os parabéns a Lula e que vê sua vitória de forma otimista.

"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", afirmou Costa.

O presidente da Bolívia, Luis Alberto Arce, se pronunciou no Twitter sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Sua vitória fortalece a democracia e a integração latinoamericana. Temos certeza de que você conduzirá o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social", publicou Arce.



O boliviano se junta a outros líderes latinoamericanos que reconheceram a eleição de Lula, incluindo os presidentes de Argentina e Colômbia.

Mídia internacional descreve vitória de Lula como 'volta histórica'

A mídia internacional descreve a vitória de Lula como uma volta histórica e surpreendente em um país polarizado.

O britânico Financial Times cita a conquista de Lula como "um retorno histórico" e "dramático". Além de comentar a comemoração de cidadãos em diferentes cidades brasileiras, o FT afirma que "a vitória de Lula segue uma campanha amarga marcada por notícias falsas e violência em um clima de polarização, levando a preocupações de conflito pós-eleitoral".



O The News York Times também usou as palavras "amarga e longa" para se referir à corrida eleitoral brasileira e disse que a eleição de Lula é um freio no movimento de extrema direita do então presidente Jair Bolsonaro (PL). "A vitória completa um renascimento político impressionante de Lula - da presidência à prisão e de volta - que já parecia impensável".



Já o The Guardian afirmou que Lula selou um retorno "surpreendente" ao derrotar "o titular de extrema-direita Jair Bolsonaro em uma das eleições mais significativas e contundentes da história do país".



O Washington Post, por sua vez, comenta a volta "memorável" do "ícone" da esquerda latino-americana menos de três anos após sua saída da prisão, "com as promessas de defender a democracia, restaurar a justiça social e salvar a floresta Amazônia". A BBC também comenta a polarização vivida durante a campanha eleitoral no País.