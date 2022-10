Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, diz "não haver risco de contestação do resultado" da eleição

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse, em entrevista, na noite deste domingo (30), que ligou para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e para o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para "parabenizar ambos por participar da democracia".

Questionado sobre o risco de contestação do resultado das urnas pelo candidato derrotado, Moraes descartou a possibilidade.

"Não vislumbramos risco real de contestação do resultado. O resultado foi proclamado, e serão aceitos e aqueles que foram eleitos. O ex-presidente Lula e Alckmin serão diplomados em 19 de dezembro e tomarão posse em 1º de janeiro", afirmou, durante coletiva, na noite deste domingo (30).

Sobre o contato com os candidatos, disse ter ligado "pessoalmente para conversar com ambos os candidatos após a apuração".

"Conversei com o candidato, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que a Justiça Eleitoral já estava apta e iria proclamar o resultado oficial das eleições e cumprimentando ambos por terem participado do mais importante momento da democracia, que é o momento das eleições", disse Moraes.

O ministro também foi indagado sobre as medidas legais para combater as fakes news nas eleições. Para o ministro, o "que deve ser feito legislativamente é a equiparação de todas as mídias", incluindo as tradicionais e mais modernas para a fiscalização.

Antes da fala de Moraes, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, destacou o “pluralismo político expressamente proclamado” nas eleições 2022.

“O STF, em qualquer circunstância, continuará firme e coeso na defesa da democracia d o estado democrático”, afirmou.