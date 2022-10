Políticos brasileiros se manifestam após eleição de Lula

Após a vitória de Lula como presidente eleito do Brasil, na noite deste domingo (30), políticos brasileiros se manifestam parabenizando o petista e demonstrando reconhecimento ao resultado das urnas das Eleições 2022. Dentre alguns nomes que já se manifestaram estão Simone Tebet, Fernando Henrique Cardoso e Arthur Lira.

Luiz Inácio Lula da Silva vai governar o País pela terceira vez. Com 50,89% dos votos válidos, o petista ganhou a disputa em segundo turno. Jair Bolsonaro (PL) teve 49,11% dos votos válidos.

Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) fez pronunciamento parabenizando o “presidente eleito", afirmando ser "hora de desarmar os espíritos, estender a mão aos adversários”.

"Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas", disse Lira.

Simone Tebet

A candidata derrotada no primeiro turno das eleições presidenciais, Simone Tebet (MDB) agradeceu ao Brasil pela vitória de Lula.

Em publicação no Twitter, afirmou: "as urnas falaram. Venceu a democracia e a verdade. Viva o povo brasileiro! Meus parabéns, presidente Lula. A hora é de comemorar porque amanhã vai ser outro dia".

Fernando Henrique Cardoso

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também se pronunciou nas redes sociais. "Parabéns Lula pela vitória. Venceu a Democracia, venceu o Brasil!".

Marcelo Freixo

O deputado federal carioca Marcelo Freixo comemorou nas redes sociais, afirmando que "o Brasil vai ser feliz de novo" com Lula presidente. "O bem venceu! A vida venceu! O amor venceu! O Brasil venceu! É Lula presidente!", escreveu.

Marina Silva

Com a vitória de Lula, Marina Silva comemorou: "O amor venceu! O desafio vai ser grande mas vamos reconstruir esse país!"

Ciro Gomes

O candidato derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais, Ciro Gomes, cumprimentou Lula pela vitória. "Cumprindo o saudável dever democrático, desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro".

Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse, em entrevista, que ligou para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e para o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "parabenizar ambos por participar da democracia".

Questionado sobre o risco de contestação do resultado das urnas pelo candidato derrotado, Moreas descartou a possibilidade. "Não vislumbramos risco de contestação do resultado. Foi proclamado, serão aceitos e aqueles que foram eleitos tomarão posse em 1º de janeiro", afirmou.

Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Otavio Soares Pacheco, saudou os candidatos que participaram do primeiro e segundo turno das eleições, além de enviar um cumprimento especial ao Lula e Alckmin.

"Desejo a ambos que a partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos nesse ambiente a dar-lhes posse nos mandatos de presidente e vice-presidente da República, possam exercer seus mandatos com dignidade, êxito, produtividade, espírito público e democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro", afirmou.