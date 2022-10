Jeffrey Dahmer: Atriz rezou por ator que interpretou serial killer; 'muito pesado'

A atriz Niecy Nash revelou que ficou preocupada com a saúde mental do ator Evan Peters, que interpretou o serial killer Jeffrey Dahmer na minissérie "Dahmer: Um Canibal Americano", da Netflix. Na obra, ela atua como a vizinha do assassino, Glenda Cleveland, e disse que rezou pelo artista e que a alma dele "parecia estar com problemas" durante as gravações.

No encontro para discutir o sucesso da produção, parte do elenco e o diretor Ryan Murphy detalharam sobre as dificuldades para levar a história do criminoso ao serviço de streaming. Na ocasião, um dos destaques mencionados por Niecy Nash foi a dedicação do profissional para viver o protagonista. As informações são do portal Tangerina.

“Ele estava tão mergulhado no processo que eu tive que me afastar e respeitar aquele momento”, lembrou ela, que revelou que teve de se apresentar novamente para Evan Peters após o fim das gravações.

“E eu rezei por você, de verdade, porque era tudo muito pesado. E você estava vivendo aquele personagem, ligado àquele material, como o osso e a medula. Sua alma parecia estar com problemas em alguns momentos. E eu podia ver que você estava ficando cansado de tudo. Então, pensei: ‘Bem, vou me certificar de mantê-lo nas minhas orações, porque isso é demais e ele quer fazer justiça ao papel'”, finalizou a atriz.

Papel foi desafio 'sombrio' para o ator

Evan Peters admitiu que ficou em dúvida se aceitaria a oferta para interpretar Jeffrey Dahmer. “Não conseguia decidir nem se eu deveria vivê-lo ou não. Sabia que seria um grande desafio e incrivelmente sombrio”.

Ao aceitar o papel, o ator seguiu a indicação do diretor e assistiu à entrevista que Dahmer concedeu ao programa Dateline, em 1994, para poder “mergulhar na psicologia de um lado tão extremo do comportamento humano”. Devido à postura ereta do criminoso, o artista decidiu usar, pelos quatro meses de preparação e seis de gravação, pesos de chumbo amarrados aos braços e às pernas para mudar a própria postura.

“Ele tem as costas muito retas, e não move seus braços quando caminha. Então, coloquei os pesos nos braços para ver qual era a sensação. Também usei os sapatos do personagem o tempo todo, sua calça jeans, seus óculos, ficava segurando um cigarro. Queria que todos esses elementos fizessem parte de mim para que fossem naturais quando eu começasse a gravar”, explicou Evan Peters.

Já para incorporar o jeito de falar de Dahmer, o protagonista contou com a ajuda de um professor de dialeto e outro truque. "Ele tinha um jeito muito distinto de se comunicar. Então, criei uma gravação com uns 45 minutos de Dahmer falando, o que me ajudou muito. Eu ouvia aquilo todo dia.”

O áudio ainda teria auxiliado o ator a "entrar na mente de Dahmer". "Mas um processo exaustivo, tentar encontrar alguns momentos privados, períodos em que ele não estava tão consciente da imagem que precisava transmitir, para eu ter alguns relances de como ele se comportava antes das entrevistas e da prisão.”

