Criador de série sobre Jeffrey Dahmer revela ter procurado familiares de vítimas do serial killer

Ryan Murphy, criador e diretor da série 'Dahmer: Um Canibal Americano', da Netflix, comentou as acusações que vem recebendo de que não procurou parentes das vítimas do serial killer.

Ao se defender, Murphy disse que a produção da série procurou “cerca de 20 famílias e amigos de vítimas tentando conseguir uma opinião”. O autor se pronunciou durante um evento sobre a série em um cinema de Los Angeles, nos Estados Unidos.

“É algo que pesquisamos por muito tempo. E nós, ao longo desses três anos, três anos e meio, enquanto estávamos escrevendo a série, trabalhando nela, procuramos cerca de 20 famílias e amigos de vítimas tentando conseguir uma opinião, tentando falar com as pessoas, e ninguém respondeu durante aquele processo”, alegou Murhpy.

“Então, nós nos apoiamos muito no nosso grupo de pesquisadores que… Eu nem sei como eles encontraram muitas dessas coisas. Mas era um esforço nosso, dia e noite, para revelar a verdade dessas pessoas”, argumentou.

Pai de Jeffrey Dahmer quer processar Netflix

De acordo com o jornal britânico The Sun, Lionel Dahmer, pai do assassino em série, quer processar a plataforma e se mostrou irritado com a produção.

O senhor de 86 anos teria afirmado que a Netflix acabou por glamorizar os assassinatos do seu filho. Foram 17 vítimas ao todo entre os anos de 1971 e 1991. O homem também teria se queixado de não ter sido contatado sobre a série.

Lionel também estaria irritado com a plataforma pela utilização de diversas gravações em fita da equipe jurídica de Dahmer. Ele alega que não foi solicitada a permissão para a utilização das imagens.