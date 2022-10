Autópsia de Jeff Dahmer: saiba o que aconteceu com o cérebro do serial killer após sua morte

Desde que estreou na Netflix, no fim de setembro, a série "Dahmer: Um Canibal Americano", vem registrando grande audiência, se tornando uma das produções mais assistidas do streaming. A série explora a história e as vítimas do serial killer, que assassinou 17 jovens e meninos entre 1978 e 1991.

No último episódio da minissérie, é mostrado uma discussão entre o pai de Dahmer, Lionel, e a mãe, Joyce, sobre o que deveria ser feito com o cérebro do filho, depois de ele ter sido espancado até a morte pelo colega de prisão Christopher Scarver, em 1994.

Segundo informações do site National World, o corpo de Dahmer foi cremado somente em 1995, quase um ano após ter sido morto na prisão. Isso porque ele não poderia ser cremado até que Scarver fosse condenado por espancar o serial killer até a morte.

Examinado por cientistas

Metade das cinzas de Dahmer foram entregues a seu pai, Lionel, com a outra metade dada a sua mãe, Joyce. No entanto, eles discordaram sobre o destino do cérebro do filho. Lionel queria que o cérebro fosse cremado, enquanto Joyce desejava que fosse examinado por cientistas.

“Jeff sempre disse que, se pudesse ajudar, queria fazer o que pudesse”, disse Joyce na ocasião em uma entrevista ao Milwaukee Journal Sentinel. Por outro lado, Lionel queria que o cérebro fosse cremado porque queria “deixar as ações de seu filho para trás” e porque Dahmer havia solicitado que ele fosse cremado, o que, segundo argumentou Lionel, incluía seu cérebro.

“Não é uma questão, eu sinto, se eu quero ou não um estudo científico. Pessoalmente, tenho fortes sentimentos em relação ao caráter não eficaz dessa proposta. Mas isso não é nem aqui nem lá. Eu sinto – eu sinto que o ponto principal é quais foram seus últimos desejos, e violar isso seria legalmente errado", disse Lionel.

Joyce esperava que cientistas da Fresno State University, na Califórnia, pudessem estudá-lo. A intenção era ver se um exame no cérebro descobriria se havia algum fator biológico que pudesse explicar as ações de Dahmer. “Quero que algo útil venha do pesadelo. Esta é a última e única coisa que posso fazer”, disse Joyce à Associated Press em setembro de 1995.

Caso decidido no Tribunal

Lional e Joyce levaram o impasse ao tribunal estadual de Wisconsin, que ouviu dois cientistas ansiosos para estudar o cérebro de Dahmer. No entanto, em 13 de dezembro de 1995, um juiz decidiu que o cérebro de Dahmer deveria ser destruído.

“Um juiz ordenou na terça-feira a cremação do cérebro do serial killer Jeffrey Dahmer, que havia sido preservado a pedido da mãe de Dahmer na esperança de que fosse estudado. O juiz do circuito do condado de Columbia, Daniel George, fez sua decisão durante uma audiência de uma hora para decidir o que fazer com o cérebro", relatou o LA Times na época.

Em sua declaração final, o juiz disse: “estou muito temeroso sobre o tipo de inquérito que será feito nesta análise. Que tipo de comparações serão feitas? Com que tipo de amostras de população estamos lidando em termos de comparação do tecido do cérebro do Sr. Dahmer com outros tipos de cérebros, cérebros de outros indivíduos", disse.

“Não sei o que está contemplado e estou extremamente preocupado com a propriedade do tratamento dessa questão e evitar a exploração do ponto de vista de qualquer tipo de pesquisa pop, psicologia pop, esse tipo de coisa", declarou. Como resultado da decisão do juiz, o cérebro de Dahmer nunca foi estudado por cientistas.