Participação de Ian Somerhalder na UcconX foi acertada apenas na véspera, revela ator

Ian Somerhalder, protagonista da série “The Vampire Diaries”, desembarcou nesta quinta-feira (28) em São Paulo para o UcconX, onde esteve no mesmo dia, e disse que sua participação no evento foi acertada apenas na véspera. As informações são do portal pop line.

“Eu nem sabia se estaria no Brasil há 20 horas”, disse. Para ver o ator, o público teve que desembolsar de R$ 450 a US$ 1800 (valor que dá direito a uma foto com Ian). Ele foi contratado para participar da UcconX nesta quinta, mas repetirá sua presença nesta sexta-feira (29).

Substituto de George Takei

Ian Somerhalder foi contratado como substituto de George Takei, de “Star Trek”. George cancelou sua presença porque seu marido testou positivo para Covid-19. Com isso, os ingressos válidos para o painel e o Meet & Greet com George foram transferidos para o painel e o Meet & Greet com Ian.

A participação repentina do astro de The Vampire Diaries pegou os fãs de surpresa, e muitas reações puderam ser vistas no Twitter ao longo do dia.