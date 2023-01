Cearense viaja ao Rio de Janeiro para ver a Casa de Vidro do BBB 23: 'realizando sonho'

A cearense Roberta Paula, de 54 anos, tem vivido nesta semana um sonho enquanto fã que já tentou entrar em reality show. Ela está no Rio de Janeiro só para acompanhar a Casa de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 23. Atriz em Fortaleza, ela chegou ao estado carioca no dia 31 de dezembro para passar férias e se aproximar do programa. Desde essa terça-feira (10), quando a estrutura envidraçada foi aberta em um shopping da cidade, ele não arreda o pé do local.

Fã de carteirinha do programa, Roberta já se diz "próxima" de Gabriel, Giovanna, Manuel e Paula, os quatro possíveis BBBs, que disputam duas vagas no elenco oficial. Ela já tirou foto, pediu beijo para Fortaleza e até já "almoçou com eles", conta a cearense, em entrevista ao Diário do Nordeste diretamente da grade da estrutura no RJ.

Legenda: Roberta está o dia todo na grade da Casa de Vidro interagindo com os participantes Foto: Arquivo pessoal

Roberta levou marmitas para o Via Parque Shopping e conta que lanchou e almoçou em frente à Casa de Vidro para não perder seu lugar na grade: "Hoje vou ficar até fechar". Ela comemorou também que chegou a ver Boninho, diretor do reality.

Cearense passa o dia em frente à Casa de Vidro; assista:

"Interagi com eles, já fiquei amiga do Manoel. Estou torcendo muito por ele. Manoel e Paula, na verdade. Antes da polêmica eu torcia para a Giovanna. Estou acompanhando 24h", garante.

Legenda: A cearense declarou torcida para Paula e Manoel Foto: Arquivo pessoal

Sonho de entrar no BBB

A atriz cearense não só acompanha de perto as edições do BBB como já tentou entrar quatro vezes na "casa mais vigiada do Brasil".

"Estou realizando parte do meu sonho como fã. Aqui, me sinto como se tivesse dentro do quarto [da Casa de Vidro] com eles", conta.

Ela se inscreveu, inclusive, para o BBB 23. Como a oportunidade não veio, ela aproveitou o mês de férias do trabalho para viver de alguma forma seu sonho. Enquanto está no Rio de Janeiro, Roberta aproveitará para fazer um curso de TV e Cinema.

"Na verdade, minha ideia era sondar se eu conseguia chegar no Projac ou em algum canto mais perto. Há dois anos eu estive lá e soube que deu para ver os participantes chegando do hotel de carro", relembra.