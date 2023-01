BBB 23 é a edição com o maior número de nordestinos do reality show

O Big Brother Brasil (BBB) 23 ainda não começou, mas já possui um dado histórico de representatividade. A edição reúne o maior número de nordestinos no elenco, com seis participantes de seis diferentes estados da região.

O recorde de integrantes nordestinos havia sido no BBB 19. Antes disso, a marca era do BBB 5, também com cinco pessoas do nordeste.

O dado é importante, pois, ao longo dos anos, o número de brothers naturais da região sempre era baixo, e às vezes nulo. Para se ter ideia, segundo levantamento do Diário do Nordeste, não tiveram nordestinos em duas edições seguidas do programa, no BBB 3 e no BBB 4.

Na edição 23, há dois nordestinos no Camarote e quatro na pipoca. Confira:

Domitila Barros - modelo e ativista social natural do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco

- modelo e ativista social natural do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco Antonio 'Cara de Sapato' - lutador de MMMA nascido em João Pessoa, na Paraíba

- lutador de MMMA nascido em João Pessoa, na Paraíba Cezar Black - Enfermeiro natural de Salvador, Bahia

- Enfermeiro natural de Salvador, Bahia Ricardo - Biomédico natural de Aracaju, Sergipe

- Biomédico natural de Aracaju, Sergipe Marília - Maquiadora e influenciadora digital natural de Natal, no Rio Grande do Norte

- Maquiadora e influenciadora digital natural de Natal, no Rio Grande do Norte Bruno - Atendente de farmácia de São José da Laje, em Alagoas

O BBB 23 começa na próxima segunda-feira (16), com 22 participantes. O elenco foi revelado nesta quinta-feira (12) no Big Day, com Tadeu Schmidt e Ana Clara.

Nordestinos de destaque

Durante a história do reality, alguns nordestinos se destacaram e já chegaram a vencer o grande prêmio. A história mais recente é a da paraibana Juliette Freire, que ganhou milhões de seguidores e fãs no BBB 21 e ganhou a edição, tornando-se uma das participantes mais emblemáticas do programa.

No mesmo BBB de Juliette, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, de Pernambuco, fez história e foi amado por milhões de brasileiros, chegando na semifinal.

Lá no BBB 5, o baiano de Salvador Jean Wyllys foi o primeiro participante a se assumir gay. Ele acabou ganhando o Brasil e venceu aquela edição. Anos depois, tornou-se deputado e foi eleito para três mandatos.

Cearenses no BBB

Nos últimos anos, cearenses têm aparecido com mais frequência no BBB. No BBB 22, o cratense Vyni foi um dos brothers da Pipoca. No anterior, Kerline Cardoso, de Fortaleza, também foi da Pipoca.

Em 2018, tivemos dois participantes do Ceará na mesma edição: Lucas Fernandes e Patrícia Leite.