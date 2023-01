Bruno Nogueira, do BBB 23, adora viagens e já esteve em Fortaleza

Bruno Nogueira, integrante do grupo Pipoca do BBB 23, já esteve em Fortaleza. Ele tem um destaque em seu perfil do Instagram mostrando detalhes de sua viagem ao Ceará.

O alagoano de 32 anos esteve em Fortaleza para curtir o Fortal. Ele saiu em diversos blocos e em um camarote e curtiu shows de artistas como Xanddy Harmonia e Alinne Rosa. Bruno ainda visitou pontos turísticos como a Beira-Mar.

O participante do reality show é atendente de farmácia e gosta bastante de viajar. Em suas redes sociais, mostra que já conheceu destinos como Natal, São Paulo, Brasília, Aracaju e Curitiba.

O brother contou que junta dinheiro o ano todo e parcela suas viagens e festas pelo Brasil: “Quem vê minha rede social pensa que eu sou rico, mas recebo um salário-mínimo e divido tudo no cartão, para curtir do jeito que eu mereço”.

Legenda: Confirmado no BBB23, Bruno curtiu Fortal Foto: Reprodução

Ele mora em São José da Laje, interior de Alagoas. Bruno ainda revelou ser fã de roupas coloridas, festas e Carnaval, e das cantoras Anitta e Lady Gaga.

Bruno considera a sua vida como um intenso carnaval, com muita diversão, festa e viagens. "Quem não me conhece pode achar que sou forçado, mas eu gosto mesmo é de entregar alegria", disse.