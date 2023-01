Antes do BBB 23, Bruna Griphao terminou romance com homem autuado por agressão, diz site

Anunciada como uma das integrantes do “camarote” da 23ª edição do BBB, na quinta-feira (12), a atriz Bruna Griphao entrará no programa solteira, após terminar um relacionamento secreto com o jovem Rafael Monteiro Leite. A relação do casal, anteriormente discreta, tornou-se totalmente oculta depois que o homem foi acusado de agredir uma mulher no Rio de Janeiro. As informações são do Extra.

O caso aconteceu em julho do ano passado, quando Monteiro foi autuado por lesão corporal e ato obsceno após dar socos na vítima, durante uma confusão em uma festa. Antes do ocorrido, em março, a artista chegou a compartilhar um registro dos dois nos stories, mas, desde então, não voltou a aparecer junto ao rapaz.

ENTENDA O CASO

De acordo com uma publicação feita pela vítima, que é estudante de engenharia, a violência teria ocorrido depois que a ela reclamou sobre Rafael estar urinando próximo ao seu grupo de amigos, pedindo para que ele fosse a um local mais recluso.

Irritando-se com o comentário, ele teria partido para cima da vítima, a ofendendo e ameaçando. Logo em seguida, teria dado quatro socos em seu rosto.

Na ocasião, a moça prestou queixa na 15ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no bairro da Gávea. Rafael foi autuado e responde em liberdade pelos atos perante o Juizado Especial Criminal.

RELACIONAMENTO COM BRUNA

A publicação ganhou grande repercussão nas redes sociais, e, na época, Monteiro foi apontado como ex-namorado da atriz. No entanto, a assessoria de Bruna negou o fato, afirmando que eles nunca namoraram.

Apesar disso, segundo informado pelo site, o relacionamento entre os dois existiu e só terminou, realmente, dias antes de a artista ser confinada para participar do reality show.