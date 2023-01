Quais são os ex-BBBs mais seguidos nas redes sociais? Veja lista

Desde que as redes sociais passaram a ter um papel essencial na popularidade de participantes do Big Brother Brasil (BBB), a estadia na "casa mais vigiada" do país também se tornou uma oportunidade para trabalhar a imagem e alavancar mais seguidores. Os milhões não se resumem mais só ao grande prêmio de R$ 1,5 mi — que inclusive neste ano passar por mudanças —.

Com a chegada do BBB 23, no próximo dia 16 de janeiro, o Diário do Nordeste separou uma lista dos ex-BBBs mais seguidos nas redes sociais/Instagram até o momento. Juntos, os ex-participantes somam mais de 222 milhões de seguidores.

CONFIRA OS EX-BBBs MAIS SEGUIDOS DO INSTAGRAM:

1º LUGAR: JULIETTE FREIRE

Juliette Freire, a ganhadora do BBB 21 e um dos maiores fenômenos do programa, segue como a ex-BBB mais seguida. Atualmente, ela conta com mais de 32.4 milhões de seguidores no Instagram — marca que ela atingiu no mesmo ano que caiu do confinamento —.

Desde que ganhou o programa, a fama de Juliette só escalonou. Ela investiu na carreira de cantora, lançou álbum e já realizou diversos shows.

2º LUGAR: SABRINA SANTOS

Participante do BBB 3, Sabrina Sato também mantém o posto no top 2 dos mais seguidos do reality global, com 31.7 milhões de seguidores.

Atriz, modelo, rainha de bateria e apresentadora, Sabrina deixou e ainda deixa sua marca no entretenimento brasileiro. No último ano, retornou à Globo após anos com o “Programa da Sabrina” na RecordTV.

3º LUGAR: GRAZI MASSAFERA

Grazi Massafera, uma das queridinhas — e vice-campeã — do BBB 5, vem em terceiro lugar. Ela possui uma total de mais de 25,748 milhões de seguidores no Instagram.

Ela virou atriz após o reality e teve papéis em diversas novelas de sucesso como “Páginas da Vida”, “Verdades Secretas” e a mais recente, “Travessia”.

4º LUGAR: VIIH TUBE

A youtuber e atriz de 22 anos Viih Tube, subiu uma posição no “ranking” e se tornou a quarta ex-BBB mais seguida da história, com 25,706 milhões de fãs no Instagram. Ela participou do BBB 21 e ficou conhecida como uma das maiores jogadoras da edição, por sua relação estratégica com os participantes.

Ela segue como influenciadora digital e em breve será mãe. Ela está grávida de Lua, primeira filha com o também ex-BBB, só que da edição 22, Eliezer do Carmo.

5º LUGAR: RAFA KALIMANN

A vice-campeã do BBB 20 Rafa Kalimann ocupa o posto de quinta mais seguida do Instagram. A influenciadora e apresentadora possui 22.5 milhões de seguidores.

Ela foi contratada pela Globo após a saída do reality e tem o sonho de ser atriz. No BBB 22, ela foi escalada para comandar a Rede BBB. No entanto, já foi confirmado que ela não retorna para o mesmo posto no BBB 23.

6º LUGAR: JADE PICON

Jade Picon, uma das jogadoras mais faladas do BBB 22, tem 21.6 milhões de seguidores no Instagram, ocupando o 6º lugar da lista. A influenciadora e empresária arriscou na carreira de atriz e foi contratada pela Globo para um dos papéis principais da novela “Travessia”.

A intérprete de Chiara tem recebido muitos comentários negativos sobre sua atuação desde que o folhetim começou. Jade foi uma das celebridades mais criticadas nas redes sociais em 2022.

7º LUGAR: BIANCA ANDRADE

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, conta com 18.1 milhões de seguidores no Instagram. Participante do BBB 20, ela deu o que falar no reality por conta de seus posicionamentos e por sua estadia no programa ter custado o fim de seu namoro com Diego Melim, após ela dizer que queria beijar um brother dentro do BBB.

Atualmente, Bianca segue sua carreira na internet e como empreendedora dos produtos Boca Rosa Beauty. Recentemente, se envolveu em uma polêmica com a ex-De Férias com Ex Gabi Prado durante o Réveillon.

8º LUGAR: POCAH

A cantora Pocah, do BBB 21, já tinha carreira musical consolidada quando entrou no reality, acumulando milhões de fãs. Após sua saída, as redes da carioca só cresceram e atualmente ela conta com 15,349 milhões de seguidores no Instagram, ocupando o 8º lugar dos ex-BBBs mais seguidos. Pocah continua com seus trabalhos como funkeira.

9º LUGAR: MANU GAVASSI

Manu Gavassi, uma das surpresas do BBB 20 como a “fada sensata”, chega em 9º lugar na lista dos ex-participantes mais seguidos, com 15,330 milhões de seguidores no Instagram. Na época, ela terminou o reality em terceiro lugar. Após o programa, Manu voltou para sua carreira como cantora e atriz.

10º LUGAR: GIL DO VIGOR

Fechando a lista, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, que se tornou não só um dos brothers mais seguidos, como um dos mais icônicos e queridos do BBB. O pernambucano acumula 14.3 milhões de seguidores.

Após o reality, Gil lançou um livro, assinou com a Globo, onde tem um quadro sobre economia no “Mais Você”, e ainda faz PhD em Economia em uma universidade dos Estados Unidos.