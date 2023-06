Após pedido de perdão, Neymar e Bruna Biancardi surgem de mãos dadas em evento beneficente

Neymar Jr. e Bruna Biancardi apareceram juntos de mãos dadas, durante a 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O jogador e a influenciadora posaram para fotógrafos no tapete vermelho e apareceram na transmissão do evento que ocorre nesta quinta-feira (22).

Essa é a primeira aparição dos dois após carta de pedido de desculpa de Neymar no Instagram. A publicação aconteceu após Neymar assumir erro. O momento foi captado pela CazéTV que transmite o evento. O cantor Seu Jorge dava entrevista quando o casal cumprimentou o artista. O casal não concedeu entrevista a imprensa.

Legenda: Neymar chegou ao evento Bruna Biancardi e parou para cumprimentar o cantor Seu Jorge Foto: Reprodução/CazeTV

Davi Lucca, primogênito de Neymar, também acompanhou o casal. A influenciadora reapareceu nas redes sociais, nesta quinta, ao publicar o vestido um vestido feito sob medida para ela. Na postagem, diversas famosas a elogiaram.

Carta de Neymar

Na quarta-feira (21), Neymar publicou uma carta aberta no Instagram pedindo desculpas a Bruna. A publicação ocorreu após ser divulgado na imprensa que o jogador teria a traído na véspera do Dia dos Namorados desse ano.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, diz ele em um trecho da carta.