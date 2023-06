Diretor de Titanic, James Cameron lamenta morte de amigo em submarino desaparecido

O diretor do filme "Titanic", James Cameron lamentou a morte do explorador Paul-Henri Nargeolet, uma das vítimas dadas como mortas do submersível da OceanGate. Cinco pessoas estavam a bordo do veículo e todas morreram. O cineasta já esteve 33 vezes nas ruínas do navio que naufragou em 1912.

Em entrevista ao jornal televisivo americano ABC News, James contou o que está sentindo em relação à perda do amigo, o explorador Paul-Henri, que conhece há 25 anos. "É quase impossível para mim processar que ele morreu de um jeito trágico como esse", disse.

Cameron também relembrou que vários especialistas estavam muito preocupados com o submersível. Cartas à OceanGate foram enviadas informando que a empresa deveria ter certificação e que poderia ser perigoso.

"Fico impressionado com a semelhança com o próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi alertado várias vezes sobre o gelo à frente de seu navio e, ainda assim, seguiu em alta velocidade para uma área de gelo em uma noite sem lua, resultando em muitas mortes. Para nós, é uma tragédia muito semelhante, com os avisos sendo ignorados. Acontecer no exato mesmo local", comentou.

Mortes confirmadas

As mortes dos cinco passageiros que estavam a bordo do submarino desaparecido foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (22). O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços a cerca de 500 metros do Titanic.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. "Nós vimos que a cabine de pressão estava ali em três pedaços, e podemos considerar que o submarino foi destruído e vamos mapear o que aconteceu a partir disso", disse John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA.

As cinco mortes também foram confirmadas pela OceanGate, empresa responsável pelo submersível. "Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão", disse nota.