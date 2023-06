Quem saiu de A Grande Conquista? Bruno Tálamo é eliminado da Mansão com 25,81% dos votos

O jornalista Bruno Tálamo foi eliminado do reality show A Grande Conquista na noite dessa quinta-feira (22). Com 25,81% dos votos, ele acabou levando a pior na disputa pelo público. A saída dele confirmou o resultado da enquete do Diário do Nordeste.

Gyselle Soares e Thiago Servo disputaram a berlinda com o comunicador, mas levaram a melhor e foram salvos pela audiência.

Tálamo foi parar na Zona de Risco após ser escolhido por Natália Deodato para ocupar o lugar dela, após ela ganhar a Prova da Virada e se livrar de disputador os votos do público pela segunda vez nesta semana.

VEJA SAÍDA

TRAJETÓRIA NO PROGRAMA

O jornalista foi o segundo participante da A Grande Conquista a ser eliminado nos últimos dias. Na quarta-feira (21), a apresentadora Ana Paula Almeida saiu da atração após ser a menos preferida da primeira berlinda quádrupla desta fase.

Tálamo foi um dos dez famosos a conquista uma vaga na Mansão. Durante a trajetória na atração, o jeito divertido e estrategista acabou fazendo o conquisteiro se meter em algumas brigas, inclusive na considerada a maior do reality show. Fez muitas amizades, mas também rivais, como Alexandre Suita.