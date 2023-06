Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Bruno Tálamo deve deixar o elenco do reality A Grande Conquista, conforme aponta a enquete do Diário do Nordeste. O colunista enfrenta a berlinda, formada nesta quarta-feira (21), com Gyselle Soares e Thiago Servo.

Legenda: Bruno Tálamo deve ser eliminado de A Grande Conquista, aponta enquete Foto: Reprodução

Caso seja eliminado, o colunista deixará o programa nesta quinta-feira (22). Conforme parcial, Bruno possui 23,3%, seguido por Gyselle, com 30% e por Thiago Servo com 46,6%.

Formação da Zona de risco

A ex-BBB 22 Natália Deodato ganhou a dinâmica da Prova da Virada. A atividade consistia em acertar, no tempo disponível, a maior quantidade de bolinhas em cestas. Assim, Deodato se livrou da Zona de Risco e optou por indicar Bruno Tálamo para ocupar sua posição na berlinda.

Nessa quarta, Ana Paula foi eliminada e Natália venceu a Prova da Virada. A ex-BBB indicou Tálamo para seu lugar e assim se formou a segunda Zona de Risco desta semana.

Thiago Servo foi o preferido no cara a cara. Gyselle caiu na berlinda após ser mais votada entre Ana Paula, Bruno Tálamo, Giulia Garcia e Sandra Melquiades. O público havia os escolhido para sofrerem uma consequência na última dinâmica de apontamento.