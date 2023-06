Quem saiu de 'A Grande Conquista'? Ana Paula Almeida é eliminada da mansão com 5,96% dos votos

A apresentadora Ana Paula Almeida foi eliminada do reality show A Grande Conquista na noite dessa quarta-feira (21). Com somente 5,96% dos votos, ela acabou levando a pior na disputa pelo público na primeira Zona de Risco quádrupla da Mansão. O resultado confirmou a indicação da enquete do Diário do Nordeste.

Com a saída da participante, Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo disputaram a Prova da Virada e a ex-BBB levou a melhor, se salvando da berlinda e indicando Bruno Tálamo para seu lugar. O resultado da segunda Zona de Risco desta semana é divulgado nesta quinta-feira (22).

VEJA SAÍDA

Trajetória no programa

Ana Paula foi uma das 10 celebridades a ir direto para a Mansão da atração. De início, firmou uma aliança com a empresária Faby Monarca, com quem protagonizou algumas brigas. Apesar dos desentendimentos, o laço entre elas continuou. Quando a empreendedora desistiu do jogo por questões familiares, a apresentadora ficou triste.

Na passagem pelo programa, a ex-paquita também se aproximou de Thiago Servo, mas a amizade não durou.

Essa foi a segunda vez que Ana Paula foi indicada à Zona de Risco. A primeira aconteceu na semana passada, mas ela conseguiu se salvar.