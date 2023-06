Enquete A Grande Conquista: parcial aponta eliminado da semana no reality show

A participante Ana Paula Almeida, 46 anos, deve ser a próxima eliminada do reality A Grande Conquista, da RecordTV, segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A atriz e apresentadora enfrenta a "Zona de Risco" ao lado de Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo.

O participante com menos votos deixará o programa nesta quarta-feira (21), sem chance de disputar a Prova da Virada.

Os outros três participantes que restarem na disputa após a berlinda, jogam a dinâmica no Campo de Provas. O vencedor da dinâmica se livra da zona de eliminação e pode indicar outro conquisteiro para sua vaga. O segundo competidor a deixar o programa deve ser anunciado na quinta-feira (22).

Relembre a formação da Zona de Risco

As Donas da Mansão, Janielle Nogueira e Natália Deodato, optaram por indicar Ana Paula Almeida para a berlinda, nessa terça-feira (20).

Os outros competidores votaram em Janielle e Natália. Nati foi a mais votada e Thiago Servo foi o preferido no cara a cara.

Gyselle caiu na berlinda após ser mais votada entre Ana Paula, Bruno Tálamo, Giulia Garcia e Sandra Melquiades. O público havia os escolhido para sofrerem uma consequência na última dinâmica de apontamento.