Cantor coreano Choi Sung-bong morre aos 33 anos

O cantor sul-coreano Choi Sung-bong, de 33 anos, segundo lugar no reality show "Korea's Got Talent" em 2011, foi encontrado morto no próprio apartamento em Seul, na Coreia do Sul, nessa terça-feira (20), segundo informações da agência de notícias sul-coreana Yonthap.

Um dia antes da morte, o artista compartilhou uma publicação no canal que possui no YouTube afirmando que seria a última vez que se comunicaria com os fãs.

Informação falsa sobre câncer

Na mesma postagem, Choi Sung-bong afirmou que todo o dinheiro arrecadado por ele nos últimos dois anos foi devolvido e a intenção dele seria reparar pecados passados.

A quantia em questão é relativa à campanha feita por ele desde 2021, quando afirmou que estava com câncer e precisando de doações. Após isso, o cantor veio a público para confessar que estava mentindo e que a doença não existia.

Até então, a hipótese da polícia coreana é de que o artista tenha tirado a própria vida, mas nenhuma informação foi revelada definitivamente.