Britney Spears deve prestar depoimento em processo de tutela contra o pai nesta quarta (23)

A cantora Britney Spears, de 39 anos, prestará depoimento a um tribunal de Los Angeles nesta quarta-feira (23) para falar sobre a tutela do pai, Jamie Spears. Ele é o responsável por comandar a fortuna, vida pessoal e carreira da artista.

Conforme documentos confidenciais obtidos pelo New York Times, divulgados ainda na terça-feira (22), a cantora reclamou inúmeras vezes das restrições impostas pelo pai, além de ter questionado a aptidão dele para administrar a carreira dela.

O jornal americano aponta que Britney formalizou as reclamações na Justiça. Segundo ela, ele chegou a escolher desde com quem ela namorava à cor dos armários da cozinha. "Ela afirmou que sente que a tutela se tornou uma ferramenta opressora e de controle sobre ela", escreveu um investigador em um relatório de 2016.

A voz de 'Toxic' também relatou que o pai estava "obcecado" por ela e que não podia sequer fazer amigos sem a aprovação dele. Segundo ele, Britney disse que era "muito, muito" controlada pelos responsáveis e que gostaria de encerrar a tutela o mais rápido possível.

"Ela está 'cansada de ser explorada' e disse que é ela quem trabalha e ganha dinheiro, mas todos ao seu redor estão em sua folha de pagamento", diz o documento. Na época, ela disse receber uma mesada semanal de US$ 2.000 (cerca de R$ 10 mil), embora tivesse contratos milionários.

Medo do pai

Nos relatos, ela afirmou que, sob a tutela, vivia "com muito medo". Caso cometesse qualquer erro, as consequências eram "muito severas".

Além disso, em 2019, ela disse ter sido forçada a se internar em uma instituição psiquiátrica. E também contou que tinha que se apresentar contra a própria vontade.

Mesmo assim, o relatório recomendou a continuidade da tutela. O documento, no entanto, falava em abrir caminho para a independência no futuro.

Britney também questionou a aptidão do pai para cuidar da carreira dela e da fortuna de US$ 60 milhões (quase R$ 300 milhões). Em 2014, o advogado dela apresentou uma lista de queixas a respeito dele, entre as quais a alegação de que ele tinha problemas com o álcool.

Tutela legal

Considerada incapaz de cuidar de si própria, a cantora está sob tutela desde 2008, quando foi hospitalizada para um tratamento psiquiátrico. Isso ocorreu após um colapso amplamente repercutido pela imprensa.

Desde então, o pai e a equipe dela diziam que tudo estava funcionando bem e que a cantora era livre para pedir o fim da tutela, se assim o quisesse. Britney, por sua vez, manteve o silêncio e não fez manifestações públicas sobre o assunto.