Equipe de Britney Spears garante que a cantora é responsável por posts em suas redes sociais

A equipe que cuida da cantora Britney Spears, 39 anos, garantiu que a artista é a responsável pelas postagens publicadas recentemente nas redes sociais. Nesta semana, ela escreveu que estava "envergonhada" pelo documentário "Framing Britney Spears" e que "chorou por duas semanas".

Muitos fãs, no entanto, duvidaram que a mensagem tivesse sido feita pela própria cantora, que vive uma disputa judicial para se livrar da tutela do pai, Jamie. As suspeitas ficaram maiores depois de o ex-maquiador dela, Billy Brasfield, afirmar ao site Page Six que tinha conversado com ela — Britney teria dito não ter controle sobre o que era escrito em seus perfis nas redes sociais.

Uma representante da artista afirmou ao site que ela não se encontrou com Brasfield. "Eu não falo com Billy, não sei com quem ele está falando", teria dito a cantora. "Não sou eu. Não falo com ele há anos."

"Eu escrevo minhas próprias postagens, não sei por que ele está dizendo isso", prosseguiu a cantora no comunicado. Brasfield disse ter estranhado o teor do texto, motivo pelo qual teria mandado uma mensagem para a cantora.

O ex-maquiador sustenta que tem se comunicado com a amiga. "Não vou dizer que essa pessoa [representante dela] está mentindo, é só que ela não sabe", afirmou. "Estou em contato com Britney Spears."

Administradora diz que Britney cria posts

Já Cassie Petrey, que administra as redes sociais de Britney Spears por meio da empresa Crowd Surf, havia declarado, em fevereiro, que a cantora costuma, sim, fazer as próprias publicações. "Britney cria suas próprias postagens e escreve suas próprias legendas para o Instagram", afirmou.

"Ela encontra as imagens do Google, imagens do Pinterest, citações, memes e tudo mais sozinha", disse. "Ninguém está sugerindo nada disso para ela."

Ela ainda avaliou que não passa de lenda urbana os supostos pedidos de ajuda que os fãs dizem ver nas entrelinhas das publicações. "Britney não está pedindo ajuda ou deixando mensagens secretas em suas redes sociais", garantiu.

"Ela está literalmente apenas vivendo sua vida e tentando se divertir no Instagram. Meu trabalho nas redes sociais de Britney não envolve sua tutela de forma alguma. Isso é coisa do tribunal e do advogado... Esses são os fatos."