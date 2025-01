Incêndio em Los Angeles pode ter sido causado por fogos de artifício do ano-novo; entenda

A cidade de Los Angeles está sendo atingida por um incêndio de grande proporção, que já provocou a perda total de diversas residências e estabelecimentos. Nesta segunda-feira (13), o número de mortos subiu para 21 pessoas. Em meio às ações para reduzir os impactos das chamas, existe a suspeita de que fogos de artifício do ano-novo tenham sido a causa desse novo incidente.

Na última terça-feira (7), os bombeiros receberam uma mensagem de que as chamas foram registradas em uma área no cume de montanha na região de Palisades. “O rastro inicial do fogo está muito próximo de onde ocorreu o último incêndio na véspera de ano-novo", afirmou um bombeiro do condado de Los Angeles, em transmissão de rádio que o The Washington Post teve acesso.

O Post identificou a pegada do incêndio da véspera da virada de ano, usando imagens de satélite. Com isso, conseguiu ver mudanças na vegetação, percebendo que a cobertura saudável do solo parece vermelha, enquanto o solo queimado parece azul ou marrom.

Veja também Meio Ambiente Entenda o que são refugiados ambientais e como situação afeta o Brasil Meio Ambiente Poluição do ar provocada por incêndios está ligada a 1,5 milhão de mortes anuais, mostra estudo

O jornal forneceu evidências de que o incêndio pode ter sido causado por fogos de artifícios do ano-novo. Foram consideradas evidências de fotos, vídeos, imagens de satélites, entrevistas com moradores e outras testemunhas, assim como transmissões de rádio. Em Palisades, os bombeiros utilizaram helicópteros para extinguir um incêndio.

Investigações sobre incêndio

Apesar da suspeita com os fogos de artifício, a origem do incêndio continua sendo investigada por agentes estaduais e federais. Na apuração, são considerados os relatos de vizinhos, imagens de satélite e outras evidências. Eles ainda analisam a pegada do incêndio do ano-novo.

Está sendo considerada a possibilidade dos fogos da virada terem reacendido focos de incêndios de áreas já afetadas por queimadas. Isso pode ocorrer principalmente em condições de ventos fortes.

Na última sexta-feira (10), bombeiros e investigadores de incêndio criminoso estiveram nos bairros do sopé perto de Skull Rock Trailhead, perto do local do incêndio anterior. Apesar do andamento das investigações, as autoridades já alertaram que podem demorar semanas ou meses para determinar a causa dos incêndios.