Prefeito de Arenillas, no Equador, é assassinado a tiros a um mês das eleições presidenciais

O prefeito da cidade de Arenillas, na província de El Oro, no Equador, foi morto a tiros nesse sábado (11), a um mês das eleições presidenciais no País. O crime aconteceu quando o político Eber Ponce Rosero dirigia seu caminhão, por volta das 16h30 (horário local). Ele foi atingido com cinco tiros, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

Segundo testemunhas, o responsável pelo ataque pilotava uma moto e abandonou o veículo após o crime. No caminhão de Eber também estavam outras três pessoas, uma delas menor de idade, que ficaram feridas.

Segundo a AFP, Ponce é o segundo prefeito equatoriano assassinado em El Oro desde o início do mandato do presidente Daniel Noboa, que tem sido marcado por uma crise política e ondas de violência. O prefeito foi eleito em 2023 e lideraria Arenillas até 2027.

Por meio das redes sociais, o governo da província de El Oro manifestou as "mais profundas condolências" e lamentou a morte de Eber Ponce.

O Ministério do Interior do Equador também publicou uma nota de pesar, afirmou que a Polícia Nacional investiga os responsáveis pelo crime e que a província e o país estão de luto.

"Rechaçamos enfaticamente este ano e ratificamos nosso compromisso com a cidadania para o esclarecimento deste feito", destaca a nota.

