Caixa preta de avião que caiu na Coreia do Sul em dezembro não registrou minutos finais

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul informou neste sábado (11) que as caixas pretas do Boeing 737-800 da Jeju Air, que caiu em Muan, no final de dezembro, deixaram de registrar informações cerca de 4 minutos antes do acidente. Esse fato pode dificultar a investigação sobre a causa do desastre, que resultou na morte de 179 pessoas.

De acordo com a autoridade, não ficou claro o motivo de os dispositivos não terem conseguido registrar dados minutos antes do acidente.

"Os dados do gravador de voz da cabine (CVR) e do gravador de dados de voo (FDR) são cruciais na investigação de acidentes, mas tais investigações são conduzidas por meio do exame e análise de diversas fontes de informação, e planejamos fazer o máximo para determinar a causa do acidente", disse o ministério em comunicado.

O que se sabe sobre a tragédia

Um avião com 181 pessoas a bordo explodiu após colidir contra um muro na pista de um aeroporto na Coreia do Sul. O acidente ocorreu na manhã de domingo, 29 de dezembro, horário local — o que corresponde à noite de sábado, 28 de dezembro, no Brasil.De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, duas pessoas sobreviveram e foram levadas ao hospital.

Inicialmente, as autoridades indicaram que a colisão com pássaros poderia ter sido a causa da tragédia, o que teria provocado uma "falha no trem de pouso" enquanto a aeronave tentava aterrissar. No entanto, posteriormente, as autoridades também mencionaram a presença de uma barreira no final da pista, o que pode ter contribuído para o acidente. Alguns especialistas sugeriram que o desastre teria sido menos mortal se essa barreira, que abriga um localizador, não fosse de concreto.

Os bombeiros que atenderam à ocorrência também sugeriram que as condições climáticas adversas poderiam ter contribuído para a colisão.

Um vídeo do momento do acidente foi registrado e compartilhado amplamente nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o avião derrapando pela pista antes de colidir com a parede, o que resultou na explosão. As vítimas foram resgatadas pela cauda da aeronave.