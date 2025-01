Entenda o que está acontecendo em Los Angeles, que enfrenta os piores incêndios da história

O incêndio florestal que assola uma região de Los Angeles, nos Estados Unidos, desde terça-feira (7), fez com que mais de 100 mil pessoas ficassem sob alerta de evacuação.

O incêndio iniciou-se após uma tempestade de vento devastar mais de 500 hectares em Pacific Palisades, uma área de alto padrão localizada ao pé das montanhas de Santa Monica, na costa oeste dos EUA.

De acordo com Kristin Crowley, chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, "o fogo é impulsionado por uma combinação de ventos fortes e pela difícil topografia do local, o que representa um grande desafio para a nossa equipe".

O incêndio ameaça mais de 10 mil residências, e cerca de 250 bombeiros estão empenhados no combate às chamas, tanto por terra quanto por via aérea.

As fortes rajadas de vento, de até 160 km/h, espalharam as chamas rapidamente, o que preocupa ainda mais as autoridades. Esses ventos sãos chamados "ventos de Santa Ana", que alimentam as chamas, impedido que os bombeiros contenham o fogo.

Tradicionais na Califórnia nesta época do ano, os ventos de Santa Ana atingiram a maior magnitude em uma década. Isso, somado à seca atípica dos últimos meses, criou um cenário de pesadelo para os bombeiros, que lutam em condições desiguais em todas as frentes. O desafio foi tamanho que vários hidrantes secaram em meio à luta, às vezes impossível, contra as chamas.

Entenda o que são os ventos de Santa Ana

Os ventos de Santa Ana são um fenômeno meteorológico característico do sul da Califórnia e do norte da Baja California, no México, conhecido por seu papel crucial na intensificação de incêndios florestais na região.

Originados nas áreas desérticas do interior da Califórnia, esses ventos quentes e secos descem em direção à costa, aquecendo e perdendo umidade devido à compressão atmosférica.

Suas rajadas podem ultrapassar 100 km/h, tornando-se um fator decisivo na rápida propagação do fogo. A ocorrência dos ventos é sazonal, ou seja, não está sempre presente ao longo do ano, e concentra-se no outono e no inverno, períodos em que as condições atmosféricas favorecem sua formação.

A combinação de altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes cria um cenário ideal para transformar pequenos focos de incêndio em grandes desastres em poucas horas, como acontece agora em Los Angeles.

Além disso, a secura provocada pelos ventos desidrata rapidamente a vegetação, deixando-a altamente inflamável. Outro efeito notável é a deterioração da qualidade do ar, devido à poeira e às partículas em suspensão, agravadas pela fumaça dos incêndios, que podem causar problemas respiratórios e reduzir a visibilidade.

