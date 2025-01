Incêndios na Califórnia podem ser desastre mais caro da história do país, diz governador

Os incêndios florestais que têm devastado parte do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e mataram ao menos 16 pessoas podem ser o desastre natural mais caro da história do país, segundo o governador Gavin Newsom.

“Acho que será [o maior desastre natural da história dos EUA] em termos dos custos associados a ele, em escala e escopo”, afirmou Newson em entrevista à NBC News neste domingo, 12.

O governador acrescentou que as autoridades locais estão usando cães farejadores para procurar vítimas, e que o número de mortos provavelmente aumentará “muito mais”.

Estimativas da AccuWeather colocam o custo econômico do incêndio entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões, embora os dados sejam preliminares e provavelmente mudem. Outros analistas estimaram perdas seguradas bem na casa dos bilhões de dólares.

A Moody's escreveu na sexta-feira, 10, que “a escala e a intensidade dos incêndios florestais do sul da Califórnia, e sua pegada geográfica, sugerem um preço impressionante em termos de custo humano e econômico”, observando que “a produção perdida associada aos eventos até agora provavelmente excederá a de qualquer outro incêndio nos EUA por uma margem considerável”.

No melhor cenário, a Moody’s avalia que o impacto na atividade econômica seria de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões, “com potencial para aumentar significativamente”.

O preço final, do ponto de vista econômico, pode ser comparado à destruição associada a grandes furacões.