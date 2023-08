Com câncer, Preta Gil fará cirurgia para retirar restante de tumor: 'três a quatro meses de molho'

A cantora Preta Gil se prepara física e psicologicamente para realizar uma nova etapa do tratamento contra um câncer de intestino. A artista será submetida a uma operação para retirada do que restou do tumor, após o fim da radioterapia. Ela deve levar até quatro meses para se recuperar do procedimento, conforme detalhou à revista Quem, em entrevista publicada nesta quinta-feira (10).

"Faço a cirurgia para remover o tumor e vou ficar de três a quatro meses de molho", comentou sobre o pós-operatório.

Na última terça-feira (8), a intérprete do sucesso "Sinais de Fogo" completou 49 anos e para comemorar a idade preparou uma festa, no Rio de Janeiro, na qual contou com amigos de todo o País. A proximidade da data da cirurgia também motivou a reunião. Recentemente, a cantora viajou na companhia de amigos e familiares para Atins, no Maranhão.

"Quis ver meus amigos e celebrar. É uma carga extra de energia para aguentar esses quatro, cinco meses de tratamento", explicou.

Preta revelou à Quem que a decisão de se afastar das redes sociais durante algumas etapas do tratamento foi motivada pela necessidade de ser recolher para viver o período delicado.

"Não adianta usar uma máscara e falar: 'ai, gente, está tudo bem, está tudo ótimo'. Porque não é a verdade, não era a verdade naquele momento. Estou [vivendo] cada dia, um dia de cada vez. A gente vai melhorando, a gente vai se sentindo cada vez melhor", contou.

O processo também mostrou à artista a necessidade de falar sobre temáticas consideradas sensíveis, como luto e tristeza.

"É tanto tabu falar de tristeza, como falar de morte... A gente tem que falar sobre as coisas que são naturais da vida. E tristeza é uma coisa natural. Mas opto sempre pela alegria, mas nem sempre a gente consegue", desabafou à publicação.

Na entrevista, a estrela ainda comentou sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy. O término do relacionamento foi divulgado após se tornar pública a informação de que ele a traiu.

"Sou uma mulher positiva? Sou. Uma mulher que carrega em mim o dom de levar alegria para as pessoas? Sim. Mas a gente é frágil, é humano, a gente sofre baques da vida. E é natural que a gente se entristeça", declarou.