Senadora Damares Alves é diagnosticada com câncer de mama

A senadora Damares Alves (Republicanos) foi diagnosticada com câncer de mama, conforme revelou nas redes nesta quarta-feira (27). A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos de Jair Bolsonaro comentou sobre a doença em reunião no Senado.

Ela afirmou que sua equipe já tinha sido previamente comunicada, mas aguardou participar da instalação da Subcomissão do Câncer na Comissão de Saúde para informar publicamente.

Devido ao tratamento, tem sentido desgaste físico e precisou adiar a leitura de informes e denúncias que seriam debatidos.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou num enfrentamento à doença e estou tendo a coragem de fazer esse anúncio público”. Damares Alves Senadora

Cirurgia para retirada de tumor

Para ela, o diagnóstico precoce foi essencial para seu tratamento.

"Em 18 dias eu consegui fazer a cirurgia e com cinco dias eu estava trabalhando, com cinco dias eu estava aqui no Senado trabalhando, depois da cirurgia. Com dor, com um pouquinho de dor, com todos os meus cuidados. Só foi difícil não abraçar os colegas nesse período. Mas o diagnóstico precoce foi o fundamental para eu estar como estou", disse.