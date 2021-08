Tom Holland brinca com fãs de Homem-Aranha 3: 'vocês não estão prontos'

O ator Tom Holland brincou com os fãs nesta segunda-feira (23). O atual intérprete do super-herói fez suspense sobre a nova sequência da franquia: "Vocês não estão prontos". Neste fim de semana, um suposto trailer de "Homem-Aranha 3: Sem Volta para Casa" (Spider-Man: No Way Home, do inglês) vazou na internet e foi apagado.

Legenda: Ator adotou tom misterioso em mensagem postada Foto: reprodução/Instagram

O comentário foi publicado nos Stories do perfil do Instagram do ator. Apesar de não haver menção direta à prévia do filme, o ator costuma ser ousado em suas postagens em relação a seus projetos com a Marvel, aponta o portal de entretenimento Omelete. Em razão disso, a postagem pode indicar um possível anúncio do trailer oficial.

Trailer vazado de 'Homem Aranha 3'

O vazamento de um suposto trailer do filme movimentou as redes sociais nos últimos dias. O vídeo, com qualidade bastante ruim, mostrava revelações importantes sobre o enredo da nova produção.

Nele, de acordo com o site CanalTech, os fãs puderam ver diversas cenas e confirmar teorias, como a de possível participação do Doutor Estranho, vivido por Benedict Cumberbatch, a citação ao multiverso e a aparição de vilões de outros filmes, como o Doutor Estranho, de Alfed Molina.

Ainda conforme o site, o vazamento se originou a produtora de efeitos visuais Wassila Lmouaci, da empresa Framestore. A origem se confirma pelo trailer ainda estar bruto em parte, com vários trechos sem efeitos visuais.

No entanto, as publicações com o conteúdo foram apagadas das redes sociais a pedido da Sony Pictures, o que pode indicar, para alguns, que o material era genuíno.

Terceiro filme da série

Segundo o Omelete, o lançamento do terceiro filme da série Homem-Aranha está marcado para o próximo 16 de dezembro. Além de Tom Holland, participarão, também, atores de películas anteriores, como Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon.

Foram confirmados, ainda, os retornos de vilões de outras franquias do herói aracnídeo, como o Doutor Octopus e o Electro, de Jamie Foxx. Jon Watts, que liderou os dois últimos filmes do herói, retorna como diretor Já Kevin Feige e Amy Pascal ficarão novamente a cargo da produção da obra.

De acordo com o site TecMundo, rumores sobre o filme sustentam que outras versões dos próprios heróis, vividas por Tobey Maguire e Andrew Garfield, podem aparecer no filme.