Homem-Aranha encontra papa Francisco durante audiência no Vaticano

O papa Francisco teve um encontro inusitado, nesta quarta-feira (23), durante a tradicional audiência geral. O pontífice recebeu o super-herói Homem-Aranha, no fim da audiência, realizada no pátio São Dâmaso, no Vaticano.

Homem Aranha

Mattia Villardita, de 28 anos, cumprimentou Francisco vestindo o traje do personagem - no qual ele se transforma há quatro anos para visitar crianças internadas em hospitais pediátricos na Itália.

"Eu me visto de Homem-Aranha para tirar um sorriso das crianças que estão no hospital. Faço isso porque tenho uma doença congênita. Durante 19 anos eu entrava e saia do Hospital Gaslini, em Gênova, e eu teria gostado muito, quando estive lá, sozinho, no meu leito, de ver o Homem-Aranha entrar pela janela do meu quarto", disse ele à agência Vatican News.

O artista de rua, que também se disfarça de Super-Homem, presenteou o pontífice com uma máscara de Homem-Aranha. "Os verdadeiros super-heróis são as crianças que sofrem, e suas famílias, que lutam com tanta esperança", disse Villardita.

O jovem criou uma associação de super-heróis para visitar hospitais. "Somos um grupo de jovens envolvidos no trabalho voluntário que, vestidos de 'heróis', levamos momentos de distração nas alas pediátricas dos hospitais".

Durante a pandemia, o grupo de voluntários continuou trabalhando, mas remotamente. "Fiz mais de 1,4 mil videochamadas, já que não podia ir pessoalmente", afirmou.

No ano passado, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, concedeu ao jovem a Honra de Mérito por "altruísmo e iniciativas fantasiosas com as quais ele contribui para aliviar o sofrimento dos pacientes pequeninos dos hospitais".