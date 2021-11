Homem-Aranha 3: fã 'encontra' Tobey Maguire em produto do filme da Marvel

O lançamento de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" nos cinemas do Brasil está marcado para 16 de dezembro. Enquanto isso, as especulações sobre a terceira aventura solo de Tom Holland na Marvel não param. As informações são do Adoro Cinema.

Um fã publicou no Twitter que notou a presença de um segundo Homem-Aranha - no caso, a versão interpretada por Tobey Maguire - em um produto do filme. No entanto, não há confirmação oficial de que se trata mesmo do ator.

Ele postou um vídeo e fotos de uma caixa de brinquedo que recebeu da BarkBoxque sobre o longa-metragem e mostrou os uniformes usados por Tom Holland. Posicionado atrás dele, há como ver uma segunda versão do super-herói da franquia de mídia americana.

A imagem está em preto e branco, mas os fãs da trilogia acreditam que se trata do uniforme que o Peter Parker de Tobey Maguire fez para si mesmo em seu quarto durante as três obras que participou. No registro, aparece só parte da cabeça do "segundo" Homem-Aranha.

Sinopse de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Mais uma vez, o filme é dirigido por Jon Watts, responsável por "De volta ao lar" (2017) e "Longe de casa" (2019). Na nova produção, o enredo reúne novamente o herói do título com o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch).

Com uma história que envolve realidades paralelas ou outras versões do universo Marvel, "Sem volta para casa" conta com o retorno também de Alfred Molina, que interpretou o vilão doutor Octopus em "Homem-Aranha 2" (2004).

Legenda: Cena de Dr. Estranho realizando feitiço para ajudar Homem-Aranha Foto: Reprodução/YouTube

O trailer começa com a revelação do vilão Mystério em "Longe de Casa" de que Peter Parker (Tom Holland) é o Homem-Aranha e que o herói foi o responsável pela morte dele.

Nas cenas, é possível ver o adolescente tendo de encarar as responsabilidades das acusações quanto o julgamento das pessoas e as consequências disso tudo na vida de seus amigos e familiares.

Para tenta reverter a situação, o herói vai até o Sanctum Sanctorum pedir um favor ao Doutor Estranho: que o Mago Supremo realize um feitiço que faça com que as pessoas esqueçam a sua identidade secreta.

O personagem Wong (Benedict Wong) aconselha Doutor Estranho de que ele não faça o feitiço, pois é muito perigoso, mas o mago faz mesmo assim e é aí que as coisas parecem dar errado.