‘O que te faz sorrir?’: fotorreportagem traz expressão da alegria cearense no Dia Mundial do Sorriso

Demonstrar bom humor está na veia do cearense ainda quando o cenário impõe momentos difíceis. No Dia Mundial do Sorriso, celebrado nesta sexta-feira (1º), o Diário do Nordeste reúne momentos em que entrevistados transpuseram felicidade ao contar sobre o contato com os filhos, o trabalho comunitário, os prazeres do esporte e ao refletir sobre o tempo vivido.

Expressar felicidade impacta no corpo que passa a mudar o funcionamento devido às informações enviadas ao cérebro. “Traz uma cascata de efeitos no nosso corpo, desde a liberação de hormônios do bem estar, do prazer, diminui o cortisol - ligado ao estresse - ficamos com mais disposição, melhora na autoestima, disposição e criatividade”, explica a psicóloga Mariana Kolb.

Mariana Kolb Psicóloga Nós temos essa cultura de sermos sociáveis e, a partir do momento que eu consigo transferir esse meu bom humor, se forma uma rede de felicidade, que transforma o ambiente. Uma pessoa alegre tem o dom de alegrar o seu entorno

Mariana Kolb lembra do sorriso como terapia alternativa utilizada em momentos de angústia mental. “Estamos com muita sobrecarga física e emocional, muitas demandas em um contexto de dor e sofrimento, e o sorriso é um ato tão simples de manifestar a felicidade e podemos buscar oportunidades para isso”, frisa.

Legenda: Mãe aprende sobre acalento em bebê prematuro Foto: Fabiane de Paula

Legenda: A gargalhada ainda banguela vem de quem chama a fotógrafa por mãe Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Menina aproveita balanço em exposição do Museu do Brinquedo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Fotógrafa Camila Lima foi às ruas de Fortaleza em busca dos sorrisos encobertos por máscaras Foto: Camila Lima

Legenda: Crianças ganharam espaço particular na busca da fotógrafa Camila Lima pelos sorrisos escondidos por máscaras Foto: Camila Lima

Legenda: Pequena descobre peças de artista plástico em exposição do Dim Brinquedim Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Anastácia Duarte fala sobre os benefícios da prática de kite surf Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Joao Carlos faz parto do projeto na biblioteca comunitária Sorriso das Crianças onde grava vídeos e faz mediações literárias acessíveis em libras. Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Claudia Freitas demonstra a satisfação pelo motociclismo ao dar entrevista sobre o assunto Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Estudante faz relatos sobre experiência de vir estudar no Ceará Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Idosa aproveita tempo livre para confeccionar as bonecas que se somam em coleção Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Senhora busca na memória as andanças pelo bairro Foto: Fabiane de Paula