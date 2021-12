Edisca realiza bazar solidário com itens a partir de R$ 5

Até o próximo domingo (12), a Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes (Edisca) realiza, no piso L2 do RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, o Bazar & Brechó Solidário Edisca.

A iniciativa, que começou nesta quarta-feira (8), visa arrecadar dinheiro que será, única e integralmente, destinado à manutenção de programas e projetos da instituição, responsável por atender cerca de 300 crianças e adolescentes em situação de desvantagem social.

O bazar e brechó vai funcionar até domingo, sempre das 13h às 22h, reunindo cerca de 3 mil peças, como roupas, bolsas, sapatos e bijuterias, sendo algumas destas de marca. Os preços partem de R$ 5. Nas compras a partir de R$ 300 é possível parcelar o valor em até três vezes.

Legenda: Peças são comercializadas no espaço entre 13h e 22h Foto: Divulgação

Consumo consciente

Coreógrafa e fundadora da Edisca, Dora Andrade frisa que, além de ajudar a manter a instituição, o Bazar & Brechó Solidário Edisca vem propor à população o "consumo mais consciente" dos produtos já existentes, que não causam mais impactos ao meio ambiente.

Segundo Dora, todos os itens disponíveis no bazar e brechó foram doados por escolas, lojas, parceiros e amigos em uma campanha promovida pela Edisca. E, ainda que não sejam todas comercializadas até domingo, nenhuma peça ficará sem uma destinação.

Após a arrecadação, seleção e precificação, os itens de maior valor foram destinados ao bazar. Os produtos remanescentes serão reunidos em um bazar interno, apenas para a comunidade da Edisca.

"Depois, o que sobra disso a gente doa para uma organização social, preferencialmente para o interior do Estado ou região de praia", soma.

Legenda: Além de roupas, bazar e brechó reúne itens como sapatos, bolsas e bottons Foto: Divulgação

Solidariedade

Além das doações, a equipe de profissionais da Edisca está trabalhando no bazar voluntariamente.

Para Dora Andrade, participar do Bazar & Brechó Solidário Edisca - seja como consumidor ou voluntário - é um "exercício bárbaro", sobretudo neste momento em que as celebrações de Natal e Réveillon se aproximam.

"É um exercício bárbaro pra esse final de ano você poder comprar coisas de boa qualidade, num preço inimaginável, praticando a economia circular e ainda ajudando um projeto social. Quer coisa melhor do que isso?", destaca.

Sobre a Edisca

Criada em 1991 e sediada em Fortaleza, a Edisca oferece uma educação interdimensional a crianças e adolescentes da Capital. Mais de 60% do público atendido pela instituição encontra-se abaixo da linha de pobreza.

