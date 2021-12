Vídeos revelam destruição e desespero provocados por tempestades na Bahia; confira

Inundações, alagamentos, deslizamentos de terra, caos. Desde quinta-feira (23), a Bahia, sobretudo o Sul do Estado, vem sofrendo com as fortes chuvas que já provocaram a morte de, pelo menos, 18 pessoas. Vídeos que circulam na internet revelam momentos de desespero e desolação vividos por moradores da região (veja abaixo).

O governador Rui Costa (PT) já reconheceu 72 municípios em situação de emergência. Destes, 58 têm ainda situação de crise devido às enchentes.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou, no domingo (26), que as chuvas no Sul do Estado deixaram 16.001 desabrigados, 19.580 desalojados, 18 mortos, 286 feridos e dois desaparecidos. Ao todo, as precipitações afetam 430.869 pessoas.

Confira, abaixo, vídeos que mostram estragos causados pelas fortes chuvas na Bahia:

Ceará envia ajuda

Diante do cenário crítico na Bahia, o governo do Ceará enviou, nesse sábado (25), bombeiros e viaturas para apoio aos municípios atingidos. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, em suas redes sociais.

Ao todo, 25 bombeiros militares, seis viaturas e uma aeronave foram deslocados para auxiliar no apoio as vítimas das enchentes dos últimos dias, segundo informou a assessoria de comunicação do Governo. O efetivo ficará na Bahia pelo tempo que for necessário.