Condomínio de luxo em Ilhéus fica alagado e moradora pede resgate pelas redes sociais

Moradores de um condomínio de luxo que ficou totalmente alagado em Ilhéus, após as fortes registradas na Bahia, precisaram ser resgatados nesse domingo (26) por helicóptero e moto aquática.

Julia Netto, 28, um das inquilinas, chegou a pedir socorro nas redes sociais após o térreo do imóvel onde mora com a filha e o marido ficar inundado.



"Nossa situação é desesperadora. A correnteza está muito forte. Precisamos de alguém com um barco, lancha, o que tiver, urgente. Não tem como mais passar tempo aqui. Estou desesperada. Precisamos de ajuda. Pelo amor de Deus, ajuda", disse a jovem.

Cerca de sete horas depois do post, Julia voltou no perfil e relatou que ela e os familiares foram resgatados por um jet ski. Ela disse ainda que chegou a cair do transporte, mas conseguiu voltar porque se segurou em um poste de iluminação.

Legenda: Julia Netto expôs o drama nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

Abandono

Outra vítima resgatada foi a professora universitária Vivian Corneti. Ela, o filho de um ano, a mãe de 70 anos e dois idosos foram socorridos no helicóptero da Polícia Federal e levados ao estádio de Itabuna.

Ainda chovia quando o grupo foi deixado no local, o que ela considera como um "filme de terror".

“Quando a gente chegou no estádio, foi aí que o filme de terror começou, porque era um estádio enorme, abandonado, escuro. Já era noite, já era por volta das 19h quando a gente chegou lá, tudo escuro e a gente não tinha como sair”, relatou a professora ao G1.

Vivian pediu ajuda à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e PRF, mas afirmou que eles só saíram do estádio depois de uma hora quando amigos chegaram e arrombaram a porta. "Foi horrível, queria apagar esse episódio da minha cabeça".

Caos na Bahia

As chuvas registradas no Sul da Bahia, sobretudo, deixaram até a noite desse domingo (26), 16.001 desabrigados, 19.580 desalojados, 18 mortos, 286 feridos e dois desaparecidos. Ao todo, as precipitações afetam 430.869 pessoas. O balanço é do governador Rui Costa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas na Bahia foram causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), formada por uma faixa de nuvens da região Sul da Amazônia à Área Central do Atlântico Sul.