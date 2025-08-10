Diário do Nordeste
Adolescente salva primo de engasgo ao aplicar manobra de Heimlich, em Fortaleza; veja vídeo

Jovem de 14 anos estava com o primo de 12 quando o mais novo se engasgou com leite e achocolatado

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Ceará
Manobra de Heimlich sendo aplicada por adolescente no primo em residência no bairro Guararapes, em Fortaleza
Legenda: Igor aprendeu manobra com o irmão mais velho e lembrou no momento do desespero ao ver o primo sufocando
Foto: arquivo pessoal

Um momento de tensão em casa levou um adolescente de 14 anos a aplicar a manobra de Heimlich no primo, de 12 anos, na noite da última quinta-feira (7), em Fortaleza. O caso foi registrado pelas câmeras do apartamento da família e mostraram Igor Vasconcelos sendo salvo pelo primo, Silas, de um engasgo.

Segundo a mãe do mais novo, Lione Vasconcelos, de 46 anos, os dois estavam conversando no sofá do apartamento onde mora Igor, o mais velho, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

Na ocasião, as crianças estavam se divertindo quando Igor, o mais novo, riu de algo falado pelo primo, mas acabou se engasgando com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes.

"O Silas gosta muito de contar histórias, eles se dão muito bem, são quase irmãos, então naquele momento ele até achou que o Igor poderia estar brincando", contou Lione em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ao ver o primo sufocando, Silas resolveu aplicar a manobra, conhecida por realizar uma tração abdominal para desobstruir as vias aéreas. Todo o momento, que registrou os primos e a mãe de Silas, foi filmado pela câmera de segurança na cozinha do apartamento.

No vídeo, é possível ver que Igor chega sem fôlego para pedir auxílio da tia, Joana, que limpava o cômodo. Tossindo bastante, ele se aproxima da pia e logo começa a demonstrar sinais de um engasgo mais grave.

Assista:

A tia tenta bater nas costas do jovem, mas não obtém sucesso e logo pede para o filho pedir ajuda da vizinha. Poucos segundos depois, entretanto, Silas retorna à casa, se aproxima de Igor e começa a aplicar a manobra.

É a partir desse momento que Igor recobra a respiração ao expelir um pouco de líquido e a família se acalma. Segundo relato da mãe do adolescente, o sobrinho havia aprendido a técnica com o irmão mais velho, Eduardo.

"Ele me contou que a mãe pediu para que ele fosse no vizinho, mas quando passou da porta ele pensou que se fosse, quando voltasse o Igor já poderia teria morrido porque a mãe não saberia fazer o que ele fazia", explicou Lione sobre o relato do sobrinho.

Apesar de ter melhorado do engasgo, a família ainda encaminhou Igor para um hospital, já que ele ainda se queixava de dor na garganta e no peito. Os médicos prescreveram uma medicação para dor e ele não apresentou nenhuma sequela após o episódio.

Segundo Lione, a aflição foi grande, mas a ação rápida possibilitou o salvamento e um final positivo. "Jamais o Eduardo, irmão do Silas, pensaria que isso ia servir para salvar o primo e foi ele que ensinou. Pode até não ter sido uma manobra da forma perfeita, mas foi o que ajudou realmente meu filho", finalizou a mãe.

