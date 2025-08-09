Ceará tem 13 cidades com alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade neste sábado (9)
Aviso do Inmet vale das 14h às 20h e prevê umidade entre 30% e 20%
O Ceará registrou 13 cidades com alerta de “perigo potencial” por baixa umidade neste sábado (9). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido das 14h deste sábado e segue até às 20h.
As cidades sob alerta são: Aiuaba, Campos Sales, Crateús, Croatá, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Novo Oriente, Parambu, Poranga, Quiterianópolis, Salitre e Tauá.
Durante esse período, a umidade relativa do ar apresentará variação entre 30% e 20%. Apesar do alerta, o Inmet acrescentou que há baixo risco de incêndios florestais.
Áreas em outros estados também foram afetadas, como a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campinas, o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e o Centro Goiano.
Recomendações do Inmet
No entanto, é necessário estar atento a algumas recomendações, segundo o Inmet, para evitar riscos à saúde, como:
- Beber bastante líquido.
- Evitar desgaste físico nas horas mais secas.
- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Em casos de emergência, é possível buscar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).