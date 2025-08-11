Diário do Nordeste
Operação contra crimes nas divisas do Ceará com outros estados prende 45 suspeitos em dois dias

Quatro presos respondem por homicídios. Os outros alvos são suspeitos de cometer crimes diversos, como tráfico de drogas, integrar organização criminosa e violência doméstica

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto mostra uma composição da Polícia Militar do Ceará em uma estrada carroçável, na divisa do Ceará com outro estado. A imagem mostra cinco policiais militares fardados e uma viatura da PMCE
Legenda: Batalhões especializados da Polícia Militar, além de policiais civis e peritos, participaram da operação nas divisas do Ceará, em busca de foragidos da Justiça e de outros criminosos
Foto: Divulgação/ SSPDS

Uma operação desencadeada pelas Forças de Segurança de oito estados do Nordeste, contra crimes ocorridos nas divisas, resultou na captura de 320 suspeitos, entre a última quinta (7) e sexta-feira (8). Dentre o total, 45 pessoas foram capturadas pela polícia cearense.

22
suspeitos foram detidos no Ceará, por força de mandados de prisão que estavam em aberto. Outras 21 pessoas foram presas em flagrante. E dois adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e lesão corporal.

Quatro presos respondem por homicídios. Os outros alvos são suspeitos de cometer crimes diversos: ameaça, ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, crime contra o idoso, estupro de vulnerável, furto, furto qualificado, integrar organização criminosa, posse irregular de arma, receptação, roubo, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (11), o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, informou que o Estado empregou cerca de 1.200 agentes de segurança (entre policiais civis e militares e peritos) na Operação Nordeste Integrado.

Houve o patrulhamento em todas as cidades que fazem divisa com os quatro estados nossos vizinhos, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí. É uma operação muito importante, justamente em razão da mobilidade do crime, que não respeita divisa nem fronteiras."
Roberto Sá
Titular da SSPDS-CE

Roberto Sá revelou que os estados nordestinos têm "um estudo em estado avançado para integração de base de dados". "Nós defendemos que, para o Brasil, isso seria muito importante, e nós aqui no Nordeste estamos com essa iniciativa de facilitarmos essa integração de base de dados, para que as nossas diligências, serviço de inteligência e investigação tenham acesso a informações importantes, para que a gente consiga fazer capturas e investigações mais qualificadas", explicou.

O comandante geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Sinval Sampaio, destacou que "as organizações criminosas, hoje, têm atuações nacionais, regionais e locais. E a Segurança Pública não pode ficar alheia a tudo isso que acontece. Essa operação veio justamente para compreender e combater esse crime transestadual".

Como aconteceram as prisões

A SSPDS destacou que a maioria das prisões ocorreu no Interior Sul do Ceará, que faz divisa com os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte

Os mandados de prisão foram cumpridos contra 20 foragidos da Justiça nos municípios cearenses de Aracati, Limoeiro do Norte, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Jardim, Mauriti, Penaforte, Salitre, Icó, Tauá e Tianguá.

As outras ordens judiciais foram cumpridas pelas forças policiais cearenses em uma rodovia federal, na altura do município de Salgueiro, no Estado de Pernambuco, contra um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência; e em uma unidade penitenciária de Juazeiro do Norte, contra um detento.

Fotos de drogas apreendidas pela polícia cearense durante a Operação Nordeste Integrado
Legenda: A polícia cearense apreendeu 8,17 kg de entorpecentes, durante a Operação Nordeste Integrado
Foto: Divulgação/ SSPDS

Já as prisões e apreensões em flagrante ocorreram nas cidades de Granja, Tianguá, Crateús, Alto Santo, Aracati, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Mauriti e Tauá.

8,17 kg
de drogas, cinco armas de fogo, 91 munições de diversos calibres, sete aparelhos celulares e duas armas brancas foram apreendidos com os suspeitos presos em flagrante, no Ceará. Dois carros e cinco motocicletas também foram retidos pela Polícia, em razão de irregularidades, durante a abordagem a 521 veículos.

Confira dados da Operação em todo o Nordeste:

  • Estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe;
  • Prisões: 320;
  • Mandados: 443 ordens judiciais cumpridas (sendo 186 de prisão, 10 mandados de busca e apreensão de menores e 247 de busca e apreensão);
  • Armas apreendidas: 87 armas (16 brancas e 71 de fogo);
  • Veículos: 40 automóveis apreendidos (de 7.688 veículos abordados);
  • Celulares: 180 aparelhos apreendidos;
  • Drogas: 278,65 kg de entorpecentes apreendidos (sendo 1,35 kg de crack, 6,1 kg de cocaína e 271,2 kg de maconha);
  • Agentes envolvidos: 5.903 agentes (entre policiais civis, militares, bombeiros, peritos e demais profissionais).
